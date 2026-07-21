Alcaldesa de Valparaíso supervisa despliegue municipal ante sistema frontal en Playa Ancha y Placilla

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Equipos municipales se mantienen desplegados en terreno para atender las afectaciones provocadas por el sistema frontal en diversos sectores de la comuna.

Durante esta jornada, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, encabezó un recorrido por los sectores de Playa Ancha y Placilla de Peñuelas con el objetivo de supervisar en terreno las labores de apoyo a las comunidades afectadas por el reciente sistema frontal.

Respecto a las acciones tomadas, la jefa comunal señaló: “Como Municipio de Valparaíso hemos mantenido un despliegue el día de hoy en Porvenir, donde hemos tenido una remoción que ha tomado la casa de un vecino y de algunas familias en este sector de Playa Ancha. Hemos acudido, también, a Pacífico, donde llevan más de seis días sin electricidad. Por tanto, hemos solicitado a Chilquinta aumentar los trabajos y el despliegue y, por supuesto, también como alcaldesa pedir que se compense a nuestros vecinos y vecinas que llevan días sin electricidad”.

La autoridad también detalló las gestiones preventivas y de respuesta: “Hemos generado, además, un trabajo coordinado con ESVAL, en donde hemos solicitado limpieza de ciertas conducciones de aguas servidas que han colapsado dentro de la ciudad de Valparaíso. Asimismo, me encuentro en Placilla de Peñuelas, donde estamos haciendo una profundización del estero, para de esa manera, evitar su desborde y la afectación a las casas aledañas de nuestros vecinos y vecinas. Seguimos aplicando la Ficha de Emergencia, estamos desplegados en la comuna y valoramos que el Gobierno haya escuchado a las comunas de la Quinta Región para que nuestros vecinos y vecinas fueran incluidos en los bonos de emergencia”.

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