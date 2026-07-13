Alcaldesa Macarena Ripamonti se reunió con padre de mellizos accidentados en atropello de Gómez Carreño

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La jefa comunal acudió al Hospital Gustavo Fricke para reiterar el acompañamiento del municipio en servicios jurídicos y médicos a la familia afectada.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, acudió esta mañana al Hospital Gustavo Fricke, donde se reunió con el director del recinto, Juan Carlos Gac, y el padre de los mellizos que se encuentran hospitalizados al igual que su madre, quienes resultaron heridos en el atropello múltiple que se registró este domingo en la Feria Caupolicán de Achupallas.

En la ocasión, la jefa comunal expresó el apoyo y compromiso del municipio para prestar toda la ayuda necesaria a la familia. Al término de la reunión, la alcaldesa informó que “acabamos de salir de una reunión con el director del Hospital Fricke, para poder acompañar en este proceso a la familia, sobre todo a Patricio, quien es el familiar a cargo de su esposa y de sus hijos, dos mellizos que todavía están como pacientes críticos”.

La jefa comunal agregó que “este apoyo es inmediato a partir de nuestras unidad de Feria con toda la comunidad del comercio del sector y también con las coordinaciones respecto de los costos mortuorios, ya que quienes son víctimas fatales no solo eran comerciantes del sector, eran parte de clubes deportivos, de comunidades educativas y personas importantes de la comuna de Viña del Mar”.

Finalmente, la alcaldesa puntualizó que “como municipio vamos a estar acompañando a las familias en todos los servicios, tanto jurídicos, comunitarios como médicos a través de nuestros Cesfam municipales”.

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