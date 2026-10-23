Alcaldesa Macarena Ripamonti valora llegada de Territoria a terrenos del ex Sanatorio Marítimo

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La jefa comunal destacó la inversión en el borde costero y manifestó su disposición a trabajar en conjunto para desarrollar un proyecto que beneficie a la ciudad.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, manifestó su disposición a desarrollar un trabajo conjunto con la empresa Territoria, tras la adquisición de los terrenos del ex Sanatorio Marítimo, ubicados en Avenida San Martín con 14 Norte. La jefa comunal valoró la capacidad de los nuevos dueños, quienes son los propietarios del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y Nido Lucía en Santiago, para desarrollar inversión en la comuna.

Al respecto, la autoridad comunal señaló que “la llegada de Territoria a Viña del Mar, con la adquisición del ex Sanatorio Marítimo, es una señal muy positiva para la ciudad. Hablamos de uno de los desarrolladores más interesantes de Chile, que ha contribuido a transformar la manera de entender y habitar la ciudad a través de proyectos que han marcado un antes y un después en el desarrollo urbano”.

Sobre el trabajo a futuro, Ripamonti agregó: “Como municipio esperamos trabajar codo a codo para construir la mejor propuesta posible para Viña del Mar: una que ponga en valor nuestro extraordinario borde costero, que respete y cuide a los vecinos, que incorpore participación ciudadana y que genere valor duradero para la ciudad”.

Finalmente, la alcaldesa enfatizó que la confianza del mundo privado en la comuna demuestra el potencial de desarrollo local. “Que el mundo privado confíe en la ciudad, vea oportunidades para crecer y quiera desarrollar aquí sus proyectos habla de una comuna con enormes posibilidades. Nuestro desafío es que ese desarrollo esté a la altura de Viña del Mar: que no solo transforme un terreno, sino que contribuya a construir una mejor ciudad para quienes la habitan y para las generaciones que vienen”, concluyó.

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