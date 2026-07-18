Alcaldesa Ripamonti exige a la SEC investigación y sanciones por prolongados cortes de luz en Viña del Mar
La jefa comunal presentó un oficio ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tras registrarse más de 12.000 clientes sin suministro eléctrico tras el sistema frontal.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, envió un oficio formal a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, solicitando el inicio de un procedimiento de investigación y fiscalización contra las empresas concesionarias que operan en la comuna. La medida busca determinar las responsabilidades e infracciones ante la demora en la reposición del servicio eléctrico que, hasta la tarde del sábado 18 de julio, mantenía a más de 12.261 usuarios sin energía.
Al respecto, la autoridad comunal cuestionó la capacidad de respuesta de las compañías ante eventos climáticos anunciados con antelación: “El costo de la vida es altísimo y las cuentas de la luz no son la excepción. Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos, ¿por qué entonces cuándo existe un evento climático de estas características, que está anunciado con anticipación las compañías eléctricas no se preparan y tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo?”
El documento presentado por la alcaldesa subraya la gravedad de la situación, destacando que el corte de suministro afecta el funcionamiento de servicios críticos y, de manera especial, a usuarios electrodependientes. “Desde Reñaca a Villa Hermosa, desde Forestal hasta Nueva Aurora y Achupallas han existido vecinos y clientes de Viña del Mar con cerca de dos días sin luz, lo que nos parece inaceptable y vamos a pedir una investigación a la SEC para que nos diga si acaso se preparan como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos”, enfatizó Ripamonti.
Finalmente, el oficio solicita que, en caso de acreditarse incumplimientos en los estándares de calidad y continuidad del servicio, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Ley N° 18.410, además de exigir el pago de las compensaciones económicas pertinentes para todos los usuarios afectados por esta interrupción prolongada.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.