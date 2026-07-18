Alcaldesa Ripamonti exige a la SEC investigación y sanciones por prolongados cortes de luz en Viña del Mar

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La jefa comunal presentó un oficio ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tras registrarse más de 12.000 clientes sin suministro eléctrico tras el sistema frontal.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, envió un oficio formal a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, solicitando el inicio de un procedimiento de investigación y fiscalización contra las empresas concesionarias que operan en la comuna. La medida busca determinar las responsabilidades e infracciones ante la demora en la reposición del servicio eléctrico que, hasta la tarde del sábado 18 de julio, mantenía a más de 12.261 usuarios sin energía.

Al respecto, la autoridad comunal cuestionó la capacidad de respuesta de las compañías ante eventos climáticos anunciados con antelación: “El costo de la vida es altísimo y las cuentas de la luz no son la excepción. Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos, ¿por qué entonces cuándo existe un evento climático de estas características, que está anunciado con anticipación las compañías eléctricas no se preparan y tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo?”

El documento presentado por la alcaldesa subraya la gravedad de la situación, destacando que el corte de suministro afecta el funcionamiento de servicios críticos y, de manera especial, a usuarios electrodependientes. “Desde Reñaca a Villa Hermosa, desde Forestal hasta Nueva Aurora y Achupallas han existido vecinos y clientes de Viña del Mar con cerca de dos días sin luz, lo que nos parece inaceptable y vamos a pedir una investigación a la SEC para que nos diga si acaso se preparan como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos”, enfatizó Ripamonti.

Finalmente, el oficio solicita que, en caso de acreditarse incumplimientos en los estándares de calidad y continuidad del servicio, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Ley N° 18.410, además de exigir el pago de las compensaciones económicas pertinentes para todos los usuarios afectados por esta interrupción prolongada.

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