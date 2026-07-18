19/07/2026
Lo último:
Energía y combustiblesRegión de ValparaísoViña del Mar

Alcaldesa Ripamonti exige a la SEC investigación y sanciones por prolongados cortes de luz en Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez

La jefa comunal presentó un oficio ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tras registrarse más de 12.000 clientes sin suministro eléctrico tras el sistema frontal.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a su equipo técnico durante la sesión de trabajo sobre la emergencia eléctrica.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, envió un oficio formal a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, solicitando el inicio de un procedimiento de investigación y fiscalización contra las empresas concesionarias que operan en la comuna. La medida busca determinar las responsabilidades e infracciones ante la demora en la reposición del servicio eléctrico que, hasta la tarde del sábado 18 de julio, mantenía a más de 12.261 usuarios sin energía.

Al respecto, la autoridad comunal cuestionó la capacidad de respuesta de las compañías ante eventos climáticos anunciados con antelación: “El costo de la vida es altísimo y las cuentas de la luz no son la excepción. Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos, ¿por qué entonces cuándo existe un evento climático de estas características, que está anunciado con anticipación las compañías eléctricas no se preparan y tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo?”

El documento presentado por la alcaldesa subraya la gravedad de la situación, destacando que el corte de suministro afecta el funcionamiento de servicios críticos y, de manera especial, a usuarios electrodependientes. “Desde Reñaca a Villa Hermosa, desde Forestal hasta Nueva Aurora y Achupallas han existido vecinos y clientes de Viña del Mar con cerca de dos días sin luz, lo que nos parece inaceptable y vamos a pedir una investigación a la SEC para que nos diga si acaso se preparan como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos”, enfatizó Ripamonti.

Finalmente, el oficio solicita que, en caso de acreditarse incumplimientos en los estándares de calidad y continuidad del servicio, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Ley N° 18.410, además de exigir el pago de las compensaciones económicas pertinentes para todos los usuarios afectados por esta interrupción prolongada.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Feria Bienestar, Escuela Chorrillos. Jóvenes reciben Pasaporte de Emociones en stand de salud mental y diversidad, con banderines arcoíris.

Niños, niñas y adolescentes vivieron la Feria del Bienestar en la Escuela Chorrillos de Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez
FENASICAJH protesta en Casino Viña del Mar. Exigen continuidad laboral: "Nuestros derechos no son un juego".

Trabajadores de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, Juegos y Hoteles de Chile se manifestaron por situación laboral en Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez
Banda en vivo y público bailando en la Gran Fonda Enjoy Viña del Mar. Bandera chilena y equipo DJ en escenario.

La Sonora Dinamita no llegó a la clausura de La Gran Fonda Enjoy Viña del Mar.

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon