Alcaldesa Ripamonti impulsa beneficios para pymes afectadas por cortes de luz tras frente climático

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La jefa comunal de Viña del Mar solicitó apoyo urgente del Gobierno para los pequeños comerciantes que han perdido mercadería y para las familias en zonas de riesgo por remoción en masa.

Tras la realización del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, manifestó su profunda preocupación por los más de 4 mil clientes que permanecen sin suministro eléctrico tras el reciente sistema frontal. La autoridad destacó el impacto crítico que esta situación ha tenido en los pequeños emprendedores de la comuna.

“Como COGRID, donde participan las unidades del municipio y también hay representantes de la Delegación, por lo tanto, el propio Presidente de la República en la región, elevamos cuatro puntos que son fundamentales para nosotros. El primero son los casi 4 mil clientes de Viña del Mar que todavía no tienen luz, es decir, 4 días sin electricidad, eso es fatal. Muchas personas, desde que tienen una condición crítica de salud, hasta los pequeños emprendedores, dueños de minimarket, de bazares de barrio que lo han perdido todo. Esperamos que para ellos desde el ministerio de Economía, por ejemplo, se pueda levantar un apoyo a todos los que han perdido su capacidad económica”, señaló la alcaldesa.

En cuanto a la gestión de la emergencia, la jefa comunal cuestionó la falta de respuesta a las fichas Alfa enviadas al Gobierno central, las cuales incluyen solicitudes de maquinaria para reparar sectores críticos como la calle Calafquén y para la limpieza del estero Reñaca. Asimismo, Ripamonti informó que el municipio ya inició procesos de evacuación preventiva en zonas con riesgo de remoción en masa, solicitando a la delegación presidencial la implementación de perímetros de seguridad o alertas SAE preventivas ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

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