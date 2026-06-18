Alerta Oncológica alcanza el 100% de contactabilidad de pacientes en la Región de Valparaíso

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Estrategia impulsada durante los primeros 100 días de Gobierno permitió contactar a más de 2.600 personas con patologías oncológicas en la zona, agilizando los procesos de atención.

Hasta el Hospital Carlos Van Buren llegó la Seremi de Salud de Valparaíso, Dra. Mariol Luan, para realizar un balance de la implementación de la Alerta Oncológica, una de las principales acciones impulsadas durante los primeros 100 días de Gobierno del Presidente José Antonio Kast, orientada a reducir las listas de espera y agilizar la atención de pacientes con cáncer.

Durante la actividad, la Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, valoró el trabajo desarrollado por los equipos de la red asistencial regional y destacó los resultados obtenidos en esta primera etapa: “Estamos contentos porque nos encontramos en el Hospital Carlos Van Buren, junto con el equipo del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, los directivos del hospital y también del área de radioterapia y quimioterapia, donde se evidencia un avance concreto en la implementación de esta estrategia. En estos primeros 100 días de Gobierno hemos logrado avanzar en la primera fase de la Alerta Oncológica, alcanzando la contactabilidad del 100% de los pacientes identificados, con más de 2.600 personas a nivel regional y, en el caso del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, más de 1.300 pacientes ya contactados, con una gran parte de ellos avanzando en sus procesos de atención”.

Por su parte, la directora (s) del Hospital Carlos Van Buren, Claudia Reyes Bodelón, destacó el compromiso de los equipos clínicos y administrativos del establecimiento: “Los equipos del Hospital Carlos Van Buren han tomado este desafío con mucho compromiso y podemos decir felizmente que hemos logrado resolver más del 90% de los pacientes que a nosotros nos correspondían por nómina, utilizando los recursos institucionales y fortaleciendo el trabajo coordinado de nuestra red”.

La Alerta Oncológica tiene como objetivo priorizar la atención de las personas con cáncer que se encuentran en lista de espera, permitiendo fortalecer la gestión asistencial, mejorar el seguimiento de los casos y acelerar los procesos de diagnóstico y tratamiento.

Esta estrategia busca dar cumplimiento a la meta del Ministerio de Salud de que todos los pacientes oncológicos con garantías retrasadas o que se encuentran esperando una consulta o cirugía sean contactados y puedan avanzar oportunamente en sus etapas de atención.

El plan contempla tres etapas. La primera fase considera la identificación, confirmación y consolidación de los listados de pacientes oncológicos por parte de los servicios de salud y establecimientos hospitalarios. En la Región de Valparaíso, esta etapa ya registra un avance del 100%, con más de 2.600 personas contactadas durante este periodo inicial de implementación.

La segunda fase contempla la ubicación y seguimiento de aquellos pacientes que aún permanecen en espera, mientras que la tercera etapa está enfocada en la resolución de los casos pendientes, consolidando una respuesta oportuna y coordinada de la red asistencial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.