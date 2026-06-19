Algarrobo inaugura nuevo Punto Limpio de reciclaje para fomentar la economía circular en la comuna

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La nueva infraestructura, ubicada en los estacionamientos del Supermercado Iguazú, fue desarrollada en conjunto con la organización ReSimple bajo el marco de la Ley REP.

Con la participación de autoridades, representantes de ReSimple, dirigentes vecinales y miembros de la comunidad, la Municipalidad de Algarrobo inauguró oficialmente el nuevo Punto Limpio de Reciclaje de la comuna, una infraestructura que permitirá a vecinos, vecinas y visitantes reciclar de manera adecuada materiales como papel y cartón, plásticos, metales y vidrio.

La nueva infraestructura, ubicada en los estacionamientos del Supermercado Iguazú, representa un importante avance para la comuna en materia de gestión responsable de residuos, promoviendo la economía circular y contribuyendo a disminuir la cantidad de desechos que llegan a disposición final.

Este proyecto fue desarrollado gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Algarrobo y ReSimple, organización encargada de implementar la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) para envases y embalajes, impulsando soluciones concretas que permitan aumentar las tasas de reciclaje a nivel nacional.

Durante la ceremonia, el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González Candia, destacó la relevancia de esta nueva infraestructura para el desarrollo sustentable de la comuna.

“Este Punto Limpio es mucho más que una obra física. Es una herramienta que ponemos a disposición de la comunidad para avanzar hacia una gestión más responsable de nuestros residuos y para fortalecer la cultura del reciclaje en Algarrobo. Queremos que vecinos, vecinas y visitantes se conviertan en protagonistas de este cambio y nos ayuden a construir una comuna cada vez más limpia y sostenible”, señaló la autoridad comunal.

Por su parte, la Subgerente de Asuntos Públicos de ReSimple, Stefanía Carvajal, valoró el trabajo colaborativo desarrollado junto al municipio para concretar esta iniciativa.

“Nos encontramos muy contentos por la inauguración de este Punto Limpio para el reciclaje de envases y embalajes en la comuna de Algarrobo. Sin duda este tipo de instalaciones son un gran aporte para los vecinos, comunidad y el público visitante de la zona. En los hogares día a día se generan muchos residuos, los cuales pueden tener una segunda vida si los gestionamos de manera correcta. Por esta razón, invitamos a toda la comunidad a usar activamente este Punto Limpio y así contribuir al avance hacia un Chile más limpio y sostenible”, señaló.

Desde el año 2022, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio ha impulsado diversas acciones orientadas a consolidar un sistema comunal de reciclaje y economía circular. La incorporación de este nuevo Punto Limpio se suma a los esfuerzos desarrollados para ampliar las alternativas de valorización de residuos y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente.

La actividad también contó con la participación de representantes de la comunidad que forman parte activa de la red de reciclaje comunal, quienes compartieron su experiencia y destacaron la importancia de contar con nuevas herramientas para fortalecer las prácticas sustentables en el territorio.

En representación de las organizaciones comunitarias vinculadas al reciclaje, Elisa, vecina de Altos del Canelo, relevó el impacto que estas iniciativas tienen en el trabajo que desarrollan los vecinos y vecinas de la comuna.

“Doy mis agradecimientos por haber tenido la oportunidad de ayudar a mejorar nuestro entorno en forma concreta a través del reciclaje. Esa oportunidad nació gracias a las charlas que tuvimos en el verano. Gracias a todos los que estamos reciclando hoy día para que este mundo sea mejor para nuestros nietos y bis nietos”, expresó.

La Municipalidad de Algarrobo invita a toda la comunidad a utilizar este nuevo Punto Limpio de manera responsable y a sumarse activamente a las acciones de reciclaje que se impulsan en la comuna, contribuyendo al cuidado del entorno, la reducción de residuos y la construcción de un Algarrobo más limpio, sustentable y comprometido con las futuras generaciones.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.