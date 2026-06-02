Algarrobo recupera su borde costero tras marejadas de 2024 con inversión superior a $2.400 millones

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La obra, encabezada por el biministro Louis de Grange y el alcalde Marco Antonio González, restituye la conectividad peatonal y potencia el desarrollo turístico, comercial y social de la comuna.

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, encabezaron la inauguración de las Obras de Emergencia del Borde Costero de Algarrobo. Esta intervención, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, permitió recuperar la infraestructura dañada por las marejadas extraordinarias registradas durante diciembre de 2024.

La actividad marcó la entrega oficial de uno de los proyectos más relevantes ejecutados durante el último año en el borde costero de la Región de Valparaíso, permitiendo restituir la conectividad peatonal, mejorar las condiciones de seguridad del sector y recuperar un espacio fundamental para el desarrollo turístico, comercial y social de la comuna.

La iniciativa consideró la reconstrucción de infraestructura dañada, reposición de pavimentos, recuperación de rellenos estructurales, alumbrado público, mobiliario urbano y obras de protección costera, mejorando, significativamente, las condiciones de seguridad y resiliencia del borde costero.

El biministro Louis de Grange destacó la importancia de esta intervención para los habitantes de Algarrobo y el trabajo conjunto desarrollado entre las autoridades nacionales y locales para sacar adelante el proyecto. “Estas marejadas destruyeron más de 100 metros de borde costero, que era usado no solo por las personas que habitan, sino también por el comercio. Obligó a las autoridades locales, en una gestión muy diligente junto al Ministerio de Obras Públicas, a recuperar este espacio en menos de 300 días. No solo se reconstruyó lo que se destruyó, sino que se recuperó un espacio público con mucho mejor estándar, que mejora la calidad de vida de las personas”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, valoró el impacto que tendrá esta obra para la comunidad y para cientos de familias que dependen de la actividad económica asociada al borde costero. “Este proyecto definitivo que hoy día viene a reactivar la economía de nuestra comuna de Algarrobo. Más de 300 familias desesperanzadas, 300 días que duró esta obra, nosotros trabajamos con ellos durante todo este tiempo, los acompañamos. Este borde costero hoy día es esperanza. Cuando somos capaces de trabajar junto al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Obras Portuarias, a los profesionales, a los concejales, este es el resultado que hoy día tenemos”, indicó.

La recuperación del sector también fue destacada por los emprendedores del borde costero. La vocera de las y los emprendedores, Liliana Padilla, valoró la reapertura del espacio y el trabajo colaborativo desarrollado durante el proceso. “Muy contenta, feliz. Pasamos un año con este cierre donde tuvimos que ser súper resilientes, y verlo ahora ya terminado, que está lindo, que podemos trabajar, solo me queda darle agradecimiento a todas las autoridades, a nuestro alcalde, concejales, emprendedores que nos unimos”, expresó.

La ceremonia contó con la presencia de la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola; el gobernador marítimo de San Antonio, capitán de navío LT Sebastián Sepúlveda; la seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso, Patricia Terán; la seremi de Gobierno, Rosario Pérez; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela; el seremi de Economía, Cristián Mella; y la jefa regional de SUBDERE, Susanne Spichiger.

Con esta obra, el Ministerio de Obras Públicas continúa impulsando proyectos que fortalecen la infraestructura pública, protegen a las comunidades costeras y contribuyen al desarrollo económico y social de los territorios.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.