Alianza entre Municipalidad de Limache y UVM potenciará atención veterinaria para ganaderos locales

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Un nuevo convenio de colaboración permitirá que estudiantes y docentes de Medicina Veterinaria realicen operativos en terreno para apoyar a los pequeños productores de la comuna.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y brindar nuevas oportunidades de apoyo a los pequeños productores, la Municipalidad de Limache y la Universidad Viña del Mar (UVM) formalizaron una alianza estratégica. Este acuerdo permitirá desarrollar acciones conjuntas enfocadas en el bienestar animal, la asistencia técnica y la formación profesional de los estudiantes de Medicina Veterinaria.

La ceremonia de firma contó con la presencia del alcalde Luciano Valenzuela, representantes de la casa de estudios y usuarios del programa PRODESAL Limache. Al respecto, el jefe comunal señaló: “valoramos positivamente que las universidades estén pensando en el campo limachino para desarrollar investigación y generar mejores prácticas – en este caso -en una disciplina que tiene complejidades bastante claras, como es el ganado mayor. Estamos convencidos de que esta alianza no solo permite levantar nuevos conocimientos, sino también mejorar las prácticas que, en nuestros agricultores y ganaderos, asesorados siempre por PRODESAL y la municipalidad, vienen desarrollando de forma histórica”.

El programa contempla que estudiantes, guiados por sus docentes, realicen atenciones de animales mayores y menores, incluyendo vacunaciones, desparasitaciones, instalación de chips y evaluaciones sanitarias con equipamiento especializado. Verónica Milla, jefa de Campos Clínicos de la Facultad de Ciencias de la Vida de la UVM, destacó el impacto territorial de la iniciativa: “este convenio se viene trabajando hace un tiempo y viene a concretar ciertas actividades que la carrera de Medicina Veterinaria -perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Vida- realizará con los agricultores de la zona y así contribuir al desarrollo del territorio, que es una de las perspectivas que tiene la universidad. Eso significa que algunos alumnos en práctica van a poder trabajar directamente con la agricultura. La Municipalidad levantará el requerimiento, esterilizaciones, controles sanitarios, desparasitaciones, y los estudiantes con su profesor concretarán las atenciones que necesite la comunidad”.

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