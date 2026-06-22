Alianza tecnológica beneficia a escuela rural de Cabildo con entrega de computadores

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Iniciativa impulsada por ACTI, IPYME e Indra Group busca reducir la brecha digital en la Escuela El Guayacán, liderada por uno de los mejores profesores del mundo.

En una iniciativa que busca promover la inclusión digital y ampliar las oportunidades educativas, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), junto a IPYME e INDRA GROUP, concretaron la entrega de 10 computadores a la Escuela Unidocente G-47 de El Guayacán, ubicada en la comuna de Cabildo, provincia de Petorca.

La actividad se desarrolló en dependencias del Colegio de Ingenieros y contó con la participación de representantes de las organizaciones que impulsaron esta iniciativa, estudiantes de la escuela, apoderados y miembros de la comunidad educativa. Los equipos fueron donados por INDRA GROUP, empresa socia de ACTI, en el marco de una iniciativa de economía circular y compromiso social que busca dar una segunda vida útil a activos tecnológicos que ya no forman parte de sus operaciones, transformándolos en herramientas para el aprendizaje.

Durante la ceremonia, el director de la Escuela Guayacán, profesor Patricio Vilches, destacó el impacto que tendrá esta entrega para los estudiantes del establecimiento, que atiende a hijos e hijas de familias dedicadas a la crianza de cabras en una localidad rural de difícil acceso.

“Hoy es un día muy importante para nosotros porque sentimos que, de alguna u otra manera, con este aporte de Clip Solidario y de todos quienes hicieron posible esto, estamos cortando la brecha, sobre todo en alfabetización digital, que es tan esquiva para la educación rural. Los establecimientos unidocentes, por la lejanía en la que se encuentran, quedan muchas veces privados de este tipo de oportunidades para nuestras niñas y niños. Estamos felices de estar acá”, señaló el docente.

Por su parte, Federico Burgos, gerente de Administraciones Públicas y Procesos Electorales de INDRA, destacó el valor social de este tipo de iniciativas.

“Esto es parte del rol social que debemos cumplir todos quienes representamos a empresas. Tenemos activos que en el mundo empresarial ya no íbamos a utilizar y encontrar la oportunidad de darles un segundo uso que genere un beneficio social a la ciudadanía me parece maravilloso y está muy en línea con los objetivos que persigue la compañía”, afirmó Burgos.

La escuela beneficiada es liderada por el profesor Patricio Vilches, reconocido internacionalmente por haber sido seleccionado entre los 50 mejores docentes del mundo en el Global Teacher Prize, conocido como el “Nobel de la Enseñanza”. Vilches es el único profesor del establecimiento rural y cumple además funciones de director, inspector y encargado del transporte escolar, destacando por integrar las tradiciones y conocimientos del mundo campesino a la educación formal.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.