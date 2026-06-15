15/06/2026
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“Amor sin culpas”: Loreto Aravena y Pepe López protagonizan nueva teleserie vertical de TVN

Marcelo Andrade Saez

Loreto Aravena debuta en TVN protagonizando una comedia romántica sobre una mujer que se enamora de un hombre menor.

TVN refuerza su apuesta por la ficción vertical con “Amor sin culpas”, una comedia romántica que combina humor, deseo y enredos familiares. La producción, pensada para el consumo móvil con capítulos breves y narrativa ágil, se convierte en el cuarto estreno vertical de la señal.

La teleserie sigue a Ana (Loreto Aravena), una exitosa empresaria del mundo wellness cuya vida se ve alterada al conocer a Jordan (Pepe López), un joven carismático que remueve sus certezas. Lo que inicia como una atracción inesperada se transforma en un romance lleno de obstáculos y conflictos familiares.

Loreto Aravena, reconocida por su trayectoria en producciones como “Los 80” y “Soltera Otra vez”, marca su debut en este formato, mientras que Pepe López, quien protagonizó la anterior teleserie vertical de TVN “Auditoría de Amor”, da vida a Jordan.

El elenco se completa con Ricardo Fernández como Pablo, el marido de Ana; Sofía Rodríguez interpretando a Feña, la hija de la protagonista, cuya relación madre-hija será un eje emocional; Carola Paulsen como Franca, la mejor amiga de Ana; y María Quinteros como Pili.

La producción aborda temas como la diferencia de edad en las relaciones, los mandatos sociales, la reinvención personal y el derecho a volver a enamorarse, invitando a cuestionar prejuicios y a vivir el deseo sin culpa.

“Amor sin culpas” se suma al catálogo de ficción de TVN/Vertical, la plataforma gratuita de TVN para contenidos verticales en iOS y Android, consolidando la oferta innovadora de la señal en nuevos formatos y audiencias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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