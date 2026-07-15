Amor sin Culpas se convierte en la ficción vertical más vista de TVN

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La producción alcanzó 30 millones de reproducciones en su primera semana, consolidando el éxito de la plataforma TVN/Vertical.

A solo siete días de su estreno, “Amor sin Culpas” se ha transformado en la ficción vertical más vista de TVN, acumulando 30 millones de reproducciones en sus diversas plataformas digitales. Este hito refuerza la estrategia de la señal pública por liderar la innovación en formatos audiovisuales adaptados a las nuevas audiencias.

Javier Goldschmied, Director de Programación de TVN, destacó la importancia de este avance: “La ficción vertical es una nueva forma de consumir historias. En TVN entendimos tempranamente ese cambio y decidimos apostar por desarrollar contenidos originales, con un lenguaje pensado para las plataformas digitales y para las nuevas audiencias. El éxito de ‘Amor sin Culpas’ en su primera semana confirma que estamos avanzando en el camino correcto”.

El éxito de la serie, protagonizada por Loreto Aravena, Pepe López y Ricardo Fernández, se complementa con el crecimiento de la aplicación exclusiva TVN/Vertical, la cual ya supera las 20 mil descargas. “No sólo estamos produciendo ficción vertical, también estamos construyendo un ecosistema para este formato. Somos el único canal de televisión chileno que cuenta con una plataforma exclusiva y la cantidad de descargas demuestra que existe una audiencia que busca nuevas experiencias de consumo”, añadió Goldschmied.

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