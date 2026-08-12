Amplían plazo de inscripción para la Olimpiada de Química 2026 en la Región de Valparaíso
Los estudiantes de primero a cuarto medio tienen hasta el 14 de agosto para inscribirse en el certamen que se realizará el 29 de agosto en la Universidad de Playa Ancha.
Con el objetivo de fomentar la pasión por la ciencia en los jóvenes y reconocer a las nuevas promesas de la disciplina, el Departamento de Química de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y la Sociedad Chilena de Educación Científica extendieron el plazo de inscripción para la Olimpiada de Química 2026. En la Región de Valparaíso, la jornada se llevará a cabo el sábado 29 de agosto en la Universidad de Playa Ancha (UPLA), donde los alumnos de primero a cuarto medio rendirán la prueba teórica de clasificación regional.
“El certamen, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años, se organiza en colaboración con un consorcio de universidades estatales de todo Chile. La iniciativa busca no solo evaluar conocimientos académicos, sino también promover el uso de herramientas de indagación y la comprensión del impacto de la química en el desarrollo del país”, sostuvo la presidenta regional del evento, Dra. Sylvia Moraga Toledo.
Los establecimientos interesados pueden registrar a sus alumnos sin límite de cupos hasta el 14 de agosto, enviando la ficha correspondiente a la presidenta regional, Sylvia Moraga Toledo ([email protected]), con copia a [email protected]. El arancel por participante es de $15.000, existiendo un sistema de becas con rebajas de hasta el 75% para garantizar la participación de los estudiantes.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.