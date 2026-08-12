Amplían plazo de inscripción para la Olimpiada de Química 2026 en la Región de Valparaíso

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Los estudiantes de primero a cuarto medio tienen hasta el 14 de agosto para inscribirse en el certamen que se realizará el 29 de agosto en la Universidad de Playa Ancha.

Con el objetivo de fomentar la pasión por la ciencia en los jóvenes y reconocer a las nuevas promesas de la disciplina, el Departamento de Química de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y la Sociedad Chilena de Educación Científica extendieron el plazo de inscripción para la Olimpiada de Química 2026. En la Región de Valparaíso, la jornada se llevará a cabo el sábado 29 de agosto en la Universidad de Playa Ancha (UPLA), donde los alumnos de primero a cuarto medio rendirán la prueba teórica de clasificación regional.

“El certamen, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años, se organiza en colaboración con un consorcio de universidades estatales de todo Chile. La iniciativa busca no solo evaluar conocimientos académicos, sino también promover el uso de herramientas de indagación y la comprensión del impacto de la química en el desarrollo del país”, sostuvo la presidenta regional del evento, Dra. Sylvia Moraga Toledo.

Los establecimientos interesados pueden registrar a sus alumnos sin límite de cupos hasta el 14 de agosto, enviando la ficha correspondiente a la presidenta regional, Sylvia Moraga Toledo ([email protected]), con copia a [email protected]. El arancel por participante es de $15.000, existiendo un sistema de becas con rebajas de hasta el 75% para garantizar la participación de los estudiantes.

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