20/08/2026
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Región de ValparaísoSalud

Apertura del Hospital Provincial Marga Marga reorganiza el mapa de derivaciones en la red de salud

Marcelo Andrade Saez

La puesta en marcha del nuevo recinto hospitalario permitirá optimizar los flujos de atención, acercando las especialidades médicas a los usuarios de la provincia.

Profesional de salud realizando atención médica en el entorno hospitalario.

La próxima apertura del Hospital Provincial Marga Marga marca un hito fundamental para la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP), proceso que ya ha comenzado a reorganizar el mapa de derivaciones de los pacientes en la zona. Esta herramienta técnica es clave para organizar los flujos de atención, definiendo hacia qué establecimiento debe ser derivado un usuario según su necesidad, la cartera de servicios disponible y la capacidad resolutiva de cada centro.

Personal de salud revisando documentación y coordinando atenciones.

Beatriz Funes Aguilera, profesional del Departamento de Gestión Asistencial del SSVQP, explicó que la red funciona bajo niveles de atención coordinados. “Vivimos un hito súper importante hace unos meses en la red para la Provincia, con el nuevo Hospital Marga Marga, que prontamente vamos a tener en producción. Ya en ese momento, las comunas de Limache y Olmué se redireccionaron hacia el Hospital de Quilpué para las consultas de nueva de especialidad”, señaló.

Traslado de paciente en camilla dentro de las instalaciones hospitalarias.

El proceso de derivación, que comienza con la evaluación del profesional de salud y la generación de la interconsulta, busca asegurar la continuidad de la atención. Según detalló Funes, “próximamente, una vez que el Hospital Provincial Marga Marga vaya aperturando la oferta de especialidades, se va a ir reconvirtiendo el mapa de lo que todavía se mantiene tanto en el Hospital Gustavo Fricke como en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca”.

En el mediano plazo, se incorporarán al nuevo hospital prestaciones como otorrinolaringología y oftalmología no GES, mientras que otras especialidades, como la retinopatía diabética, continuarán siendo abordadas en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, garantizando siempre una atención oportuna, segura y de calidad para los usuarios.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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