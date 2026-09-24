Armada de Chile invita a la ciudadanía a presenciar navegación costera de la Escuadra Nacional

Cargando... Cargando...

La Escuadra Nacional realizará un recorrido por la bahía de Valparaíso este domingo 27 de septiembre, tras finalizar su periodo de entrenamiento avanzado.

La Armada de Chile ha extendido una invitación abierta a la comunidad para disfrutar de la navegación costera que realizarán las unidades de la Escuadra Nacional. El despliegue, que tendrá lugar este domingo 27 de septiembre, marca el término del periodo de entrenamiento avanzado desarrollado en la Zona Austral.

El recorrido comenzará a las 10:45 horas con la aproximación de las unidades desde altamar, específicamente a la altura de la roca El Encanto, en el Quinto Sector de Reñaca. Desde allí, la formación se desplazará en dirección sur, pasando por Viña del Mar para finalizar su trayecto en Valparaíso. Durante la navegación, las fragatas y el buque petrolero serán acompañados por aeronaves de la Aviación Naval.

Para quienes deseen observar el paso de la Escuadra, la institución ha dispuesto los siguientes puntos y horarios estimados de referencia: Roca El Encanto (10:45), Punta Osas (11:00), Muelle Vergara (11:10), Caleta Abarca (11:20) y Caleta Portales (11:30), finalizando la navegación a las 11:55 horas.

La Escuadra Nacional constituye la principal fuerza operativa de la Armada, compuesta por ocho unidades de combate y apoyo logístico. Su labor es fundamental para la protección de las rutas marítimas, la vigilancia de las aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva (ZEE), además de cumplir tareas críticas como la salvaguarda de la vida humana en el mar y la prevención de actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

