Armada de Chile invita a la ciudadanía a presenciar navegación costera de la Escuadra Nacional
La Escuadra Nacional realizará un recorrido por la bahía de Valparaíso este domingo 27 de septiembre, tras finalizar su periodo de entrenamiento avanzado.
La Armada de Chile ha extendido una invitación abierta a la comunidad para disfrutar de la navegación costera que realizarán las unidades de la Escuadra Nacional. El despliegue, que tendrá lugar este domingo 27 de septiembre, marca el término del periodo de entrenamiento avanzado desarrollado en la Zona Austral.
El recorrido comenzará a las 10:45 horas con la aproximación de las unidades desde altamar, específicamente a la altura de la roca El Encanto, en el Quinto Sector de Reñaca. Desde allí, la formación se desplazará en dirección sur, pasando por Viña del Mar para finalizar su trayecto en Valparaíso. Durante la navegación, las fragatas y el buque petrolero serán acompañados por aeronaves de la Aviación Naval.
Para quienes deseen observar el paso de la Escuadra, la institución ha dispuesto los siguientes puntos y horarios estimados de referencia: Roca El Encanto (10:45), Punta Osas (11:00), Muelle Vergara (11:10), Caleta Abarca (11:20) y Caleta Portales (11:30), finalizando la navegación a las 11:55 horas.
La Escuadra Nacional constituye la principal fuerza operativa de la Armada, compuesta por ocho unidades de combate y apoyo logístico. Su labor es fundamental para la protección de las rutas marítimas, la vigilancia de las aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva (ZEE), además de cumplir tareas críticas como la salvaguarda de la vida humana en el mar y la prevención de actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.