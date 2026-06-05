Armada emite aviso de marejadas desde Golfo de Penas hasta Arica y Juan Fernández

Cargando... Cargando...

La condición de mar se extenderá desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, con especial énfasis en las horas de pleamar o alta marea.

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso ha emitido un aviso de marejadas que afectará una extensa franja del territorio nacional, abarcando desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández. Se esperan condiciones de mar con marejadas del suroeste, resultado de un activo sistema frontal que impactará la zona sur del país.

Según las estimaciones, este fenómeno se manifestará a partir del viernes 5 y se prolongará hasta el lunes 8 de junio. Su mayor desarrollo se proyecta durante las horas de pleamar o alta marea, en particular entre las 14:00 y 17:00 horas como marea primaria y entre las 03:00 y 04:00 horas como pleamar secundaria.

El Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, explicó: “debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del viernes 5 de junio en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección. Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 14:00 y 17:00 hrs como marea primaria y entre las 03:00 y 04:00 hrs como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número catorce que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, instando a respetar las normas de seguridad. Se recomienda evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y abstenerse de realizar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

Las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:

Archipiélago de Juan Fernández: Viernes 05 de junio (AM).

Golfo de Penas hasta Constitución: Sábado 06 de junio (AM).

Constitución hasta Coquimbo: Sábado 06 de junio (PM).

Coquimbo hasta Arica: Domingo 07 de junio (AM).

La condición de mar se mantendrá hasta:

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Archipiélago de Juan Fernández: Sábado 06 de junio.

Golfo de Penas hasta Coquimbo: Domingo 07 de junio.

Coquimbo hasta Arica: Lunes 08 de junio.

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.