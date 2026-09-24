Arte, música y tradiciones darán vida a la 18° Semana de la Cultura China del Instituto Confucio ST

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El Instituto Confucio Santo Tomás celebrará una nueva edición de este encuentro cultural, que contará con actividades presenciales en Puerto Montt, Puente Alto y Viña del Mar, además de transmisiones online.

Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, el Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) realizará la 18° Semana de la Cultura China, una celebración abierta a la comunidad que reunirá actividades presenciales y virtuales en torno al arte, la historia, las tradiciones, la música y el desarrollo contemporáneo del país asiático.

La programación comenzará el lunes 28 de septiembre en la sede Santo Tomás Puerto Montt con la inauguración de la exposición fotográfica “En el Año del Caballo: Conocimiento y apreciación de sus expresiones artísticas”. La jornada incluirá la charla “La tendencia del turismo en China” y el conversatorio “Educación, cultura y empleabilidad: nuevas fronteras en la relación Chile-China”.

El martes 29 de septiembre, la celebración se trasladará a la sede Santo Tomás Puente Alto, donde se presentará la muestra fotográfica y se realizará una actividad cultural dedicada a la Fiesta del Medio Otoño. Posteriormente, el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre, se llevarán a cabo webinars sobre gestión gubernamental e inteligencia artificial, e hitos históricos de China, respectivamente, a través de Zoom y YouTube.

La 18° Semana de la Cultura China concluirá el viernes 2 de octubre, a las 18:00 horas, con el concierto “Un viaje musical por China” en el Palacio Rioja de Viña del Mar. El espectáculo contará con la participación de estudiantes del Instituto Confucio Santo Tomás, quienes interpretarán piezas con instrumentos tradicionales como el yangqin y el guzheng.

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