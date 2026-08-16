Asociación de Agricultores de Quillota y Marga Marga inicia nueva etapa de fortalecimiento gremial

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La organización busca estrechar vínculos con los productores y representar de mejor manera las realidades agrícolas de ambas provincias tras un proceso de diagnóstico estratégico.

La Asociación de Agricultores de Quillota y Marga Marga (AAQMM) ha dado inicio a una nueva etapa de fortalecimiento gremial, orientada a ampliar la participación y representar con mayor eficacia las diversas realidades del sector en la zona. Esta iniciativa surge a partir de un diagnóstico estratégico y un proceso de consulta con sus socios y directivos, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una entidad más cercana, participativa y capaz de transformar las inquietudes del gremio en propuestas concretas.

“Hoy la agricultura enfrenta desafíos cada vez más complejos, que requieren organización, colaboración y una mirada común. Queremos escuchar a los productores, conocer las distintas realidades del territorio y trabajar para que sus necesidades sean consideradas en las decisiones que afectan al sector”, señaló Carolyn McLean, presidenta de la Asociación de Agricultores de Quillota y Marga Marga.

El plan de trabajo contempla ejes fundamentales como el fortalecimiento de la participación de los socios, una comunicación interna más fluida y la construcción de una agenda centrada en la competitividad agrícola, la representatividad y la sostenibilidad. Diego Ortiz, vicepresidente de la asociación, destacó la importancia de este enfoque proactivo: “Queremos que los agricultores sientan que cuentan con una organización que los escucha, los acompaña y es capaz de plantear sus preocupaciones de manera seria y constructiva. No se trata solamente de reaccionar frente a las dificultades, sino también de anticiparnos, generar propuestas y buscar soluciones en conjunto”.

Finalmente, Ortiz añadió: “Queremos ser la voz agrícola de Quillota y Marga Marga, conjugando la representación territorial con una forma de trabajo basada en la cercanía, la colaboración y la participación de quienes desarrollan diariamente la actividad agrícola”. La AAQMM impulsará próximamente acciones para integrar a nuevos productores y fortalecer el valor del trabajo asociativo en ambas provincias.

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