Autoridad Marítima recupera espacios públicos en Laguna Verde tras desalojo

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La Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, con apoyo de diversas entidades, llevó a cabo operativos de desalojo de ocupantes ilegales en Playa Grande y el sector Otaegui, devolviendo estos espacios a la comunidad.

Durante la mañana de este miércoles 03 de junio, personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Valparaíso participó en un procedimiento de desalojo de un ocupante ilegal de un Bien Nacional de Uso Público, ubicado en el sector de Playa Grande, en Laguna Verde.

La diligencia se realizó en cumplimiento de la Resolución Exenta N.° 553, de fecha 18 de marzo de 2026. Contó con el apoyo de la Seremi de Seguridad Pública, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso, Carabineros de Chile y personal del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) de la Armada de Chile.

En paralelo, en el sector Otaegui, que también conecta con la playa, se detectaron diversos rucos y una estructura de mayores dimensiones emplazados en terrenos fiscales. Tras la verificación correspondiente, se procedió a su desalojo y remoción, con el objetivo de prevenir nuevas ocupaciones ilegales y resguardar el libre acceso de la comunidad al borde costero.

Ambos procedimientos se desarrollaron sin incidentes y permitieron recuperar espacios de uso público, fortaleciendo las condiciones de seguridad en el sector.

Al respecto, el Capitán de Puerto de Valparaíso, Capitán de Fragata LT Jacob Silva indicó que: “Desde muy temprano, los equipos de la Capitanía de Puerto de Valparaíso en conjunto a un tremendo esfuerzo interagencial con la Seremi de Seguridad Pública, la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Valparaíso, Carabineros de Chile; entre otros nos encontramos efectuando un desalojo en Laguna Verde y este es el segundo desalojo que realizamos en Valparaíso. Esta vez sacando a una persona que estaba de forma ilegal en la playa”.

Asimismo, el Oficial agregó que estas acciones permiten dar una señal y decirle a la comunidad que: “los espacios públicos son de todos los chilenos y en base a eso estamos operando el día de hoy, de manera tal de devolverle esos espacios públicos a los ciudadanos y evitando que terceros se tomen estos espacios que son de todos los chilenos”.

Por su parte, el Director de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso, Christian Órdenes, señaló que: “En virtud del principio de coordinación, hemos acudido al llamado realizado por la Delegación Presidencial y la Capitanía de Puerto para hacer el retiro de una estructura que se encontraba emplazada de forma ilegal en la Playa Grande de Laguna Verde y se encuentran todos los equipos municipales con disposición de cuadrillas y maquinarias para efectuar el retiro del material”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.