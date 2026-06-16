Autoridades buscan priorizar la restauración de la histórica Iglesia San Francisco de Curimón

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Autoridades regionales y locales visitaron la emblemática Iglesia San Francisco de Curimón, cerrada tras el terremoto de 2010, para acelerar su proyecto de restauración estructural.

La icónica Iglesia San Francisco de Asís en Curimón, construida en el siglo XVIII por la orden franciscana, enfrenta un estado de deterioro significativo debido a terremotos y el paso del tiempo, lo que ha generado un fuerte anhelo comunitario por su restauración. Recientemente, el seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, junto a la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo Taucher, realizaron una visita guiada por el inmueble.

Durante la visita, el seremi Cerda, acompañado por la coordinadora regional de SENAMA, Macarena Argaluza, y el párroco Omar Orellana, recorrió la iglesia y observó piezas históricas del Museo Colonial que aún se conservan. Se coordinó con la alcaldesa para agilizar el proyecto de restauración, que abordará tanto la estructura del templo como la del convento. El seremi enfatizó la relevancia histórica y social del lugar, recordando su papel previo a la batalla de Chacabuco y su visita por el presidente Arturo Alessandri Palma, subrayando la obligación de proteger y restaurar este patrimonio. Además, mencionó el interés del presidente de la República en la recuperación del sitio.

La alcaldesa Carmen Castillo Taucher destacó la importancia de dar nueva vida a la Iglesia San Francisco de Asís de Curimón a través de la colaboración interministerial y municipal. “Con esto, queremos respaldar todas las acciones que se realicen a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además de los otros ministerios y entidades que están involucradas en este gran proyecto para hacer la reparación completa a la estructura de la iglesia”, afirmó.

El proceso de restauración se encuentra en marcha. La Unidad de Inversiones de la Seremía de Desarrollo Social y Familia informó que la fase de diseño finalizará este año, dando paso a la adjudicación de fondos para la ejecución, prevista para 2027. La Iglesia y Convento de Curimón fueron declarados Monumento Histórico en 1971, reconociendo su valor histórico y cultural. Sin embargo, la antigüedad de la construcción y los daños sufridos por terremotos, especialmente tras el de 2010 que obligó a su cierre público, han mermado su capacidad para albergar visitas y actividades.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.