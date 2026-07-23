Autoridades coordinan soluciones de infraestructura tras daños por sistema frontal en Zapallar

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El alcalde Gustavo Alessandri junto a seremis del MOP y Seguridad Pública inspeccionaron puntos críticos y socavones para definir una cartera de proyectos de reconstrucción.

Una intensa jornada de trabajo en terreno encabezó este martes la Municipalidad de Zapallar junto a la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, y el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva. El objetivo de la visita fue evaluar las principales afectaciones que dejó el reciente sistema frontal y coordinar las soluciones necesarias para recuperar y fortalecer la conectividad de la comuna.

El recorrido contempló la inspección de diversos puntos críticos de la red vial, incluyendo el puente que conecta Zapallar con Puchuncaví, los socavones registrados en el sector Las Tupas —vía que une Catapilco y La Laguna—, el acceso a Zapallar, el acceso a la Población Estadio y el Acceso Sur de Cachagua. Durante la jornada, se acordó establecer una coordinación permanente para priorizar obras de emergencia y acelerar proyectos definitivos de ingeniería.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que “agradecemos que las autoridades hayan venido a recorrer la comuna y constatar en terreno la magnitud de los problemas que hoy enfrentamos. Lo ocurrido con este sistema frontal demostró que no basta con responder a la emergencia; necesitamos soluciones definitivas que aseguren la conectividad de nuestros vecinos. Hoy existe voluntad para trabajar coordinadamente y esperamos que eso se traduzca en obras concretas y en plazos claros para cada uno de los proyectos que requiere Zapallar.”

Por su parte, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, destacó que “estamos recorriendo los socavones que afectan a la región, puntualmente Catapilco y Maitencillo. Nuestros equipos de Vialidad están desplegados en todos los lugares donde existen problemáticas de este tipo para dar respuesta ante este sistema frontal. Para nosotros como Gobierno es fundamental estar con todas las personas y por supuesto no podemos dejar de agradecer el trabajo de los municipios de Puchuncaví y Zapallar, a sus alcaldes y equipos, que nos han acompañado en terreno para poder mantener la conectividad de la gente.”

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, hizo un llamado a la precaución: “estamos aquí para entregar nuestro apoyo y nuestro trabajo colaborativo en el área de la seguridad, tanto con el Ministerio de Obras Públicas como el municipio de Zapallar, para enfrentar esta situación donde, lamentablemente, este evento climático ha producido un daño tan grande en nuestra ruta. Así que, previniendo esa situación, que no se provoquen accidentes o situaciones de riesgo, es que llamamos a la comunidad a tener responsabilidad, a informarse y a tomar las precauciones necesarias.”

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