Autoridades de Justicia llaman a preferir trámites online ante frente de mal tiempo

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Ante las condiciones meteorológicas anunciadas, el seremi de Justicia y el Registro Civil instan a la comunidad a utilizar canales digitales para evitar desplazamientos innecesarios.

En consideración de las dificultades y riesgos que podría significar el desplazamiento bajo las condiciones meteorológicas actuales, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González Camus, junto al director regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Carlos Loyola Jouannet, hicieron un llamado a la comunidad para preferir los canales digitales en la realización de diversos trámites disponibles en el sitio web www.registrocivil.cl.

El seremi González destacó la importancia de tomar precauciones para el resguardo de la seguridad y la salud. Al respecto, señaló que “la realización de los trámites a través de la página web no solo evita la exposición a las condiciones climáticas, sino que, también, permite ahorrar tiempo y dinero, acceder a la emisión de certificados, muchos de ellos, de forma gratuita, cualquier día de la semana y en todo horario”.

Por su parte, el director regional de Registro Civil, Carlos Loyola, invitó a los usuarios a descargar CedulaApp, aplicación disponible para iPhone y Android que facilita gestiones como la reimpresión de cédulas y el bloqueo de documentos. “Esta aplicación permite realizar solicitudes de reimpresión, bloqueo temporal, bloqueo definitivo, vigencia de documento, y estado de solicitud de los documentos de un ciudadano y se puede descargar para Iphone y para Android”, agregó Loyola.

Las autoridades recordaron que la gratuidad de los certificados es un beneficio exclusivo para las tramitaciones remotas, ya que en las oficinas presenciales estos documentos consideran un cobro. Entre los certificados disponibles sin costo destacan los de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes, hoja de vida del conductor, acuerdo de unión civil y discapacidad.

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