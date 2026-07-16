Autoridades despliegan operativo preventivo en residencias de niños ante alerta climática en Valparaíso

Cargando... Cargando...

El Subsecretario de la Niñez y autoridades regionales visitaron residencias en Quilpué y Quillota para entregar herramientas de contención emocional y evaluar medidas de seguridad frente al frente de mal tiempo.

En el marco de la alerta climática que afecta a la Región de Valparaíso, el Subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, junto a diversas autoridades locales, desplegaron un operativo preventivo enfocado en la salud mental y la preparación de los niños, niñas y adolescentes que residen en centros del Servicio de Protección en Quilpué y Quillota.

El despliegue tuvo como objetivo anticiparse a los efectos del evento climático, evaluando las acciones preparatorias y coordinando la respuesta conjunta ante la emergencia. La comitiva, que incluyó al delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, y a la directora regional (S) del Servicio de Protección a la Niñez, Carolina López, recorrió residencias familiares y centros de Aldeas SOS para conversar con los equipos profesionales sobre la contingencia.

Durante las visitas, se hizo entrega de cartillas con números de emergencia y recomendaciones para la conformación de kits de evacuación. Asimismo, se distribuyeron tarjetas de contención emocional diseñadas con la estética del videojuego “Minecraft”, las cuales incluyen técnicas de respiración y frases de autoafirmación para mitigar el miedo en situaciones de crisis.

“Ante la alerta, tenemos que activarnos y tomar las medidas preventivas que permitan garantizar la seguridad de los niños que están bajo protección del Estado. Por eso hemos venido a chequear las condiciones de las residencias para enfrentar esta emergencia, además de entregar material para mantener la regulación emocional de niños en situaciones de crisis o catástrofe”, señaló el subsecretario Marcelo Sánchez.

Por su parte, la directora regional Carolina López enfatizó: “Es muy importante acompañar a los niños en momentos que podrían perder la calma. Por eso entregamos acompañamos las visitas con la entrega de este material gráfico con consejos sencillos, donde destacamos la importancia del acogimiento y la tranquilidad que debemos transmitirle a nuestros niños”.

Finalmente, el delegado Gonzalo Azancot concluyó: “Hemos venido a inspeccionar y revisar cómo se encuentran las residencias de cara al frente de mal tiempo, y nos vamos con la buena sensación de que se están haciendo bien las cosas y están en buenas condiciones para afrontar de la mejor forma el evento climático que se viene”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

