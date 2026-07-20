Autoridades realizan despliegue en terreno ante daños por temporal en Concón, Quintero y Puchuncaví

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Autoridades regionales y equipos municipales coordinan acciones de emergencia y fiscalización en puntos críticos del borde costero tras el sistema frontal.

Ante la reciente emergencia climática, las autoridades regionales han intensificado su presencia en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Como enlaces de la Delegación Presidencial Regional, la Seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, y el Seremi de Deporte, Fernando López, han liderado las coordinaciones junto a los equipos municipales para evaluar los daños y gestionar soluciones inmediatas en los sectores más afectados.

En Concón, las autoridades realizaron una visita técnica junto al Director Regional de Sernageomin, Christian Orellana, y el alcalde Freddy Ramírez. Tras inspeccionar el borde costero, se determinó mantener el cierre preventivo del sector entre la rotonda Concón y la calle San Fabián debido al riesgo de desprendimiento de arena. “Recordar que el borde costero está cerrado entre la rotonda Concón y la calle San Fabián, por lo tanto les pedimos extremar el cuidado y las medidas de autocuidado en sus casas. Reiteramos que seguimos trabajando fuertemente como Gobierno, coordinando y apoyando a los municipios en esto, atendiendo los problemas que están teniendo los vecinos”, señaló el Seremi de Deporte, Fernando López.

Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, valoró el despliegue: “Hoy estamos en el borde costero para mirar cómo se mantiene la situación actual de este deslizamiento de tierra que hemos tenido. Hemos declarado la inestabilidad del sector y viendo los alcances geológicos, geográficos y de seguridad de las personas. Mantendremos el borde costero cerrado”.

El trabajo en terreno también se extendió a Puchuncaví y Quintero, donde las autoridades se reunieron con los alcaldes Marcos Morales y Rolando Silva, respectivamente, para monitorear socavones en carreteras e inundaciones en pasos bajo nivel. La Seremi Francisca Garay enfatizó la importancia de la prevención: “Reforzamos el llamado a los vecinos a no transitar por estos lugares de alto riesgo, bordes costeros, humedales y ríos durante la emergencia climática”.

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