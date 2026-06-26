Autoridades regionales recorren el nuevo Hospital Provincial Marga Marga para coordinar su plan de traslado y apertura

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El moderno recinto de alta complejidad se encuentra en plena fase de habilitación y registra un 70% de avance en sus autorizaciones sanitarias.

Con la presencia de diversas autoridades regionales lideradas por el Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones Chirino, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, encabezado por su Director (S) Haroldo Faúndez, y los equipos a cargo de la Puesta en Marcha del Hospital Provincial Marga Marga, realizaron un completo recorrido informativo para conocer las instalaciones, el equipamiento y la etapa de habilitación actual del recinto.

Participaron también en la visita el senador Arturo Longton, la Seremi de Gobierno Rosario Pérez, el Seremi de Economía Cristian Mella, la Seremi (s) de Salud Gianna Mosnich; el Seremi de Energía Celso Quezada; el Delegado Provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, y los alcaldes de Limache, Luciano Valenzuela; de Olmué, Jorge Jil; y de Quilpué, Carolina Corti.

En la oportunidad, recorrieron las amplias y modernas dependencias del nuevo Hospital y pudieron dialogar con los equipos que ya se encuentran habitando el recinto en plena fase de habilitación. Esta etapa considera la instalación y puesta en marcha de equipos, sistemas de software, ciberseguridad, seguridad, instalación de mobiliario y una serie de acciones fundamentales de las especialidades de ingeniería que permitirán, en el corto plazo, que el Hospital empiece de manera progresiva a entregar atención a la Provincia.

De acuerdo al Director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, Haroldo Faúndez, “Para nosotros es importante que la comunidad, en este caso, todo el gabinete, todos los parlamentarios, los alcaldes, tengan la oportunidad de conocer las instalaciones de este hospital, que, tal como decía el director, esperamos que, a fines de octubre, primera quincena de noviembre esté funcionando. Entonces, así como vienen parlamentarios, así como vienen delegados y alcaldes, también queremos invitar al resto de la comunidad para que vaya conociendo su hospital y vean sus instalaciones”.

Tras la visita, el Delegado Presidencial Regional Manuel Millones, afirmó que “es un tremendo adelanto en salud pública, es un gran hospital, 70.000 metros cuadrados, frente a los 5.000 que tenían, obviamente, cambiaron las condiciones. De primer nivel, tiene el mejor equipamiento, una muy buena infraestructura, y, por cierto, que el recurso humano, que es el factor más valioso en salud pública, también cuenta con ello. Ahora se está tramitando la resolución sanitaria, y esperamos en octubre inaugurarlo para que se ponga a disposición de la comunidad”.

El Hospital Provincial Marga Marga es el tercer Hospital de alta complejidad que entra en funciones en la red asistencial, renovando completamente la red de alta resolución en el SSVQP, en un hecho inédito a nivel nacional. Está proyectado para una población que pronto alcanzará los 500 mil habitantes, con una inversión de M$ 255.116.328 en infraestructura sanitaria del Gobierno de Chile, con 282 camas, 9 pabellones quirúrgicos, además de 3 salas de parto integral, 32 boxes médicos, 19 boxes de otros profesionales, 24 boxes de procedimientos, 14 boxes de atención de emergencia, 8 boxes odontológicos, 3 boxes para reanimación de urgencia y 15 cupos de diálisis, entre otros.

Como parte de las tareas por cumplir, el Director del Hospital de Quilpué y futuro Marga Marga, Jimmy Walker, planteó “primero, el desarrollo oncológico, que es una tarea que queremos desarrollar en el Hospital Provincial Marga Marga, y también el desafío de la salud mental en términos del desarrollo del proyecto UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos Psiquiátricos), que está aprobado en el diseño, y esperamos que en el plazo y en los tiempos que corren, poder concretarlo para nuestra ciudadanía. Y esta visita es muy importante, porque pone a las autoridades y da a conocer la gran obra que hemos construido en este tiempo y que nos permite, por cierto, entregar una mejor salud a la población”.

De manera complementaria, el Senador Andrés Longton relevó que el Hospital promete elevar significativamente el estándar de atención en la región y cumplir un anhelo de la comunidad: “Claramente hay un sueño que cumplir, que tiene que ver precisamente con tener un hospital a la altura de lo que lo que esperamos como país. Estamos teniendo equipos de última tecnología, creemos que va a ser un cambio gigantesco en relación a la atención que se está teniendo hoy día en el hospital de Quilpué respecto a los espacios. Respecto a la atención, los pabellones, estuvimos en neonatología, UCI, atención de personas víctimas de delito de distinto tipo. Me parece que cumple con unas expectativas muy superiores de los que veníamos teniendo como país”.

Abordando los desafíos locales, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, valoró la oportunidad de conocer la nueva infraestructura, perfilando que “lo que queda es que nosotros podamos resolver aquellas cosas que están alrededor del hospital. Ver la conexión para nosotros desde la comuna de Limache y también desde Olmué, es clave contar con un servicio que nos permita llegar a este recinto y fortalecer también la salud pública en nuestras comunas que van a seguir operando, van a seguir funcionando. Y en eso nosotros creemos que, de verdad, este hospital va a ser una tremenda puerta para la salud pública y va a ser complementado con los servicios locales que tenemos en cada una de las ciudades”.

En esa línea, el jefe comunal de Olmué, Jorge Jil, aseveró que “por supuesto, que se tiene que trabajar lo que es la conectividad, y también nos vamos a ocupar con las autoridades para que tengan la posibilidad nuestros vecinos DE llegar directamente con el transporte público desde Olmué al hospital para que no tengan esa dificultad, pero algo maravilloso. La salud en Chile siempre ha sido algo que ha estado al debe, y esto hoy día viene a nivelar para nuestros vecinos de la provincia de Marga Marga”.

Finalmente, el Delegado Presidencial Provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, precisó que “como todos sabemos, este hospital va a ser clave para lo que es la provincia, para lo que merece nuestra gente de Olmué, de Limache, de Quilpué, de Villa Alemana. Y ahora estamos preocupados y ocupados de lo que son las externalidades de lo que es el hospital, para ver las soluciones estructurales y estructurantes de lo que significa la habilitación y la facilidad para todos los usuarios que hagan uso de esta maravilla, que ojalá sea realmente un ícono en Chile y que pueda ser replicado en otras regiones también”.

El Hospital se encuentra en plena etapa de habilitación y también de preparación y planificación de lo que será el plan de traslado, que iniciará con la atención abierta para avanzar con los servicios de hospitalización y, finalmente, las unidades críticas. Asimismo, se avanza en el proceso de autorizaciones sanitarias, que, de los 39 permisos con 44 resoluciones requeridas, ya cuenta con 14 permisos y 31 resoluciones, alcanzando un 70% de avance. Los permisos restantes se encuentran en elaboración para revisión de la Seremi de Salud.

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