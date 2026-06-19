Autoridades regionales visitan Complejo Nehuenco y destacan su rol clave en la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional

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El Seremi de Energía, la Delegada Presidencial Provincial y el alcalde de Quillota recorrieron las instalaciones de la central de Colbún, que abastece el equivalente al 95% del consumo eléctrico de la Región de Valparaíso.

Con el objetivo de conocer en terreno el funcionamiento de una de las principales infraestructuras de generación eléctrica del país, el Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada, encabezó una visita al Complejo Termoeléctrico Nehuenco de Colbún, ubicado en el sector San Pedro de la comuna de Quillota, junto a autoridades provinciales y comunales.

La actividad contó con la participación de la Delegada Presidencial Provincial de Quillota, Pilar Cuevas, el alcalde de la Municipalidad de Quillota, Luis Mella, y representantes de Colbún S.A., entre ellos José Miguel Espinoza, gerente de centrales termoeléctricas; Carlos Jones, subgerente del Complejo Nehuenco; y equipos técnicos de la empresa.

El Seremi de Energía, Celso Quezada, destacó el valor técnico y estratégico de la visita: “ha sido una visita muy interesante, especialmente para conocer en detalle cómo se genera hoy la energía desde la Región de Valparaíso y cómo opera una planta de esta magnitud. Nos llevamos una buena impresión del funcionamiento del complejo y también del trabajo de vinculación con el entorno que desarrolla Colbún, un aspecto que como autoridad tenemos muy presente”, señaló.

Y agregó que durante el encuentro también se abordaron los desafíos del sistema eléctrico desde la perspectiva de los usuarios: “hemos transmitido nuestra preocupación por avanzar hacia efectos positivos en las tarifas para el cliente final. Ese es el sentido del trabajo colaborativo entre el mundo público y privado: pensar cómo, en el corto y mediano plazo, podemos avanzar hacia costos de energía más bajos, y desde el sector de generación ya se están analizando alternativas en ese sentido”, indicó.

Durante la visita, recorrieron las instalaciones del complejo, incluyendo la sala de control, las unidades de ciclo combinado y las torres de enfriamiento, conociendo en detalle la operación de esta central que cuenta con una capacidad instalada de 887 MW, suficiente para abastecer a cerca de 900 mil hogares, lo que representa aproximadamente el 95% del consumo eléctrico de la Región de Valparaíso, además de aportar energía al Sistema Eléctrico Nacional.

Por su parte, la Delegada, Pilar Cuevas, valoró el rol que cumple el complejo en el contexto de la transición energética: “esta visita nos permitió comprender el rol que cumple Nehuenco no solo en la provincia de Quillota, sino también en el sistema eléctrico nacional, aportando estabilidad en un proceso de transición hacia energías renovables. Conocimos su operación, sus planes futuros y también el trabajo que han desarrollado para transformarse en un vecino responsable y cercano a la comunidad de San Pedro y sectores aledaños”, señaló.

En tanto, el alcalde de Quillota, Luis Mella, destacó: “para mí es motivo de tranquilidad y satisfacción constatar que los compromisos ambientales establecidos desde el origen del proyecto se han ido cumpliendo, e incluso superando en algunos aspectos. Hoy tenemos una producción con menores emisiones y mejores condiciones ambientales que en sus inicios, junto con una participación ciudadana activa y transparente, lo que entrega confianza a la comunidad de Quillota y San Pedro”, afirmó.

Desde Colbún, el gerente de centrales termoeléctricas, José Miguel Espinoza, valoró la instancia de diálogo: “para nosotros es muy importante recibir a las autoridades en nuestras instalaciones, que conozcan nuestros procesos, la operación actual y nuestra proyección futura. Este complejo cumple un rol fundamental para el sistema eléctrico nacional y estas visitas permiten compartir información y fortalecer el trabajo conjunto”, señaló.

Finalmente, el subgerente del Complejo Nehuenco, Carlos Jones, indicó que “fue una excelente oportunidad para explicar a las autoridades la importancia de Nehuenco para la seguridad del sistema eléctrico y compartir la visión de Colbún respecto a la transición energética y los desafíos futuros. Estamos siempre disponibles para seguir abriendo nuestras puertas y fortaleciendo este vínculo”, indicó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.