Autoridades visitan establecimientos educativos afectados por temporal en Valparaíso y Quilpué

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La superintendenta (s) de Educación y el seremi de la cartera recorrieron recintos en Valparaíso y Quilpué para verificar las medidas de continuidad del servicio tras el sistema frontal.

Con el propósito de acompañar a las comunidades educativas afectadas por el reciente sistema frontal y constatar en terreno el funcionamiento de los establecimientos, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, junto al seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, y el delegado presidencial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, realizaron este viernes una visita a la Escuela Gaspar Cabrales, en Valparaíso, y al Jardín Infantil Poki Tane, en Quilpué.

Las autoridades sostuvieron reuniones con equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados para conocer las principales necesidades derivadas de la emergencia climática y verificar las medidas implementadas para resguardar la continuidad de los aprendizajes y el bienestar de niños y adolescentes.

En la Escuela Gaspar Cabrales, que retornaba a clases tras las intensas precipitaciones que provocaron filtraciones de agua en tres salas del último piso, el cuerpo directivo del establecimiento explicó que reorganizó sus espacios y reubicó a los cursos afectados, permitiendo que las actividades académicas continuaran con normalidad. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Jardín Infantil Poki Tane, en Quilpué, donde las lluvias ocasionaron filtraciones en el comedor y en una sala del nivel medio menor.

La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, destacó que la visita permitió conocer directamente la realidad que enfrentan las comunidades educativas: “Nuestro principal objetivo es acompañar a las comunidades educativas y verificar que, aun frente a una emergencia como esta, se estén resguardando las condiciones para garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes. Hemos constatado el compromiso de los equipos directivos, docentes y asistentes de la educación para responder oportunamente a esta contingencia y mantener el funcionamiento de los establecimientos en condiciones seguras”.

Por su parte, el seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, valoró la capacidad de respuesta de los establecimientos y el trabajo coordinado entre los distintos actores del sistema educativo: “Hemos podido constatar que, pese a las afectaciones provocadas por el sistema frontal, tanto la Escuela Gaspar Cabrales como el Jardín Infantil Poki Tane han implementado medidas oportunas para resguardar la seguridad de sus comunidades y asegurar la continuidad del proceso educativo. Como Ministerio de Educación seguiremos monitoreando la situación y apoyando a los establecimientos que lo requieran”.

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