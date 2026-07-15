Autoridades y Chilquinta refuerzan coordinación para proteger a clientes electrodependientes ante sistema frontal

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Ante el pronóstico de un sistema frontal en la zona central, autoridades regionales y Chilquinta fortalecen su trabajo conjunto para asegurar la atención prioritaria de 1.471 familias con pacientes electrodependientes.

En el marco de la Mesa de Trabajo de Electrodependientes, representantes de la Seremi de Energía, la Seremi de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Chilquinta se reunieron en el Contact Center de la compañía para supervisar las nuevas herramientas de gestión y monitoreo implementadas para enfrentar contingencias climáticas.

El seremi de Energía, Celso Quezada, destacó el valor de esta instancia preventiva: “Se aproxima un sistema frontal importante y, por eso, como Mesa de Electrodependientes quisimos conocer en terreno cómo se está preparando Chilquinta para atender a los clientes que requieren una atención prioritaria. Hemos visto un trabajo preventivo y una coordinación que nos entrega mayor tranquilidad para enfrentar esta contingencia, siempre con el desafío de seguir mejorando la protección de las personas electrodependientes.”

Por su parte, la seremi de Salud, Mariol Luan, valoró el seguimiento constante a los pacientes: “Nos da tranquilidad constatar que existe un seguimiento permanente a las personas electrodependientes, una preocupación real por que conozcan y utilicen correctamente sus equipos de respaldo, y que además exista un monitoreo constante y equipos preparados para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.”

Francisco Karmy, gerente comercial de Grupo Empresas Chilquinta, reiteró el llamado a la comunidad: “Aprovechamos también de hacer un llamado a quienes forman parte de este grupo prioritario a mantener vigente su registro y, a quienes aún no están inscritos, a realizar este trámite. Contar con esa información nos permite entregar una atención preferente, monitorear permanentemente su suministro y activar oportunamente todas las medidas de apoyo que contempla la compañía durante una contingencia.”

Finalmente, el director regional de la SEC, Patricio Velásquez, enfatizó el rol fiscalizador del organismo: “Como Superintendencia, nuestro deber es fiscalizar que las empresas eléctricas cumplan con las obligaciones que establece la normativa para la atención de las personas electrodependientes, especialmente frente a contingencias como la que se aproxima.”

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