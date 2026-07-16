Autoridades y empresas eléctricas refuerzan coordinación ante sistema frontal en la Región de Valparaíso

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La ministra de Energía, Ximena Rincón, junto a autoridades regionales y representantes del sector eléctrico, encabezaron una mesa de trabajo para monitorear el impacto del sistema frontal y asegurar la continuidad del suministro.

A primera hora de este jueves se realizó en Valparaíso una reunión de coordinación para monitorear la situación eléctrica nacional y regional ante la llegada del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país. La instancia fue encabezada por la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al subsecretario de Energía, Hugo Briones; el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas; el director regional de SENAPRED, Christian Cardemil; el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada; además de representantes de empresas eléctricas y cooperativas de la región.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar el estado de la red eléctrica, coordinar medidas preventivas y reforzar los planes de respuesta ante eventuales interrupciones de suministro producto de las lluvias y fuertes vientos pronosticados para las próximas horas. La ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó que existe un despliegue permanente de las autoridades para monitorear los efectos del sistema frontal y resguardar la continuidad del servicio eléctrico, especialmente para los usuarios más vulnerables.

“Estamos desplegados en terreno por instrucción del Presidente para monitorear el impacto del clima en la Región de Valparaíso, priorizando el suministro eléctrico, especialmente para personas electrodependientes y servicios críticos. Hoy más del 98% de los clientes mantiene suministro, pero estamos preparados para responder rápidamente ante eventuales interrupciones, con equipos reforzados y una estrecha coordinación entre autoridades y empresas”, señaló la secretaria de Estado.

Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca informó que, de acuerdo con los antecedentes entregados durante la mañana, cerca de 13.500 hogares de la región se encuentran sin suministro eléctrico, concentrándose principalmente en las comunas de Quilpué, Casablanca, San Felipe y Cartagena. “Las principales causas de estas interrupciones están asociadas a los fuertes vientos, caída de ramas y afectación de líneas eléctricas. Las empresas han reforzado sus brigadas para atender estas contingencias, pero también es necesario avanzar en soluciones estructurales que permitan enfrentar de mejor manera este tipo de eventos climáticos que se repiten año tras año”, indicó.

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