Barrios comerciales de la Región de Valparaíso se reúnen para proyectar su dinamización

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Cerca de 70 comerciantes de Concón, Casablanca y Llay Llay participaron en el primer encuentro regional de Sercotec para compartir experiencias y planificar el futuro de sus sectores productivos.

Con el propósito de compartir aprendizajes, visibilizar avances y fortalecer el trabajo colaborativo, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Barrios Comerciales 2026. La instancia congregó a empresarios y empresarias de los tres barrios de la Región de Valparaíso que actualmente forman parte del programa asociativo “Fortalecimiento de Barrios Comerciales” de Sercotec.

Durante la jornada, aproximadamente 70 comerciantes de Casablanca, Llay Llay y Concón intercambiaron experiencias sobre la labor realizada en la primera fase de implementación del fondo, que consistió en la elaboración de un diagnóstico urbano-comercial para cada uno de sus barrios, además de los principales hitos logrados para la dinamización de sus sectores productivos.

“Barrios Comerciales es una joya de programa. Tenemos tres grupos que han cerrado una primera etapa y que han dado cuenta de lo que han hecho durante este primer período de diagnóstico, pero también de implementación de algunas iniciativas, sobre todo en seguridad y enriquecimiento urbano. Además, han podido generar un marco de asociatividad, han podido fortalecer su relaciones y generar inversiones que mejoran sus negocios, su entorno y sus ciudades”, destacó el director regional de Sercotec, John Reid.

Representando al Barrio Comercial La Boca de Concón, su presidenta, Karen Olivares, valoró la experiencia de la primera etapa de ejecución, que permitió “conocer las distintas visiones de los empresarios, reconocer nuestras brechas y aprendimos a escucharnos más”. Para la segunda etapa, Olivares señaló: “queremos potenciar la marca Barrio La Boca, que éste sea reconocido como un barrio comercial del casco histórico de Concón, unificar las fachadas, sin perder la esencia de La Boca y visibilizarnos con las rutas turísticas que creamos, porque queremos tener comercio todo el año, no solo de temporada”.

En el Barrio Comercial Chacabuco de Casablanca, Aaron Cherkshin, presidente de la agrupación, detalló: “creamos la marca, mejoramos fachadas, hicimos carteles para mejorar la identidad del barrio comercial y trabajamos en decoraciones para la época estival para atraer a quienes llegan a la comuna”. A futuro, en el marco del programa de Sercotec, “la meta es generar un pórtico de acceso al barrio comercial para que el turista se dé cuenta donde estamos posicionados, un barrio variado con rubros de panaderías, carnicerías, verdulería y restaurantes”, añadió.

En Llay Llay, los comerciantes del Barrio Comercial Llay Llay Sustentable instalaron luminarias, mejoraron la seguridad y difundieron su oferta de servicios a través de una campaña publicitaria radial local. Tras la primera etapa diagnóstica y con asesoría arquitectónica, ahora se orientan a “mejorar en infraestructura para que el turista llegue. Queremos pintar y eso hará un cambio en la cara, que está muy desigual. Trabajaremos en seguridad por entregar algo coherente para atraer al consumidor, en sí, mejorar el entorno”, detalló su presidenta Jenny Durán.

El seremi de Economía, Cristian Mella, resaltó la importancia del encuentro, ya que “en la instancia el Barrio Comercial La Boca de Concón, Chacabuco de Casablanca y el Barrio Comercial de Llay Llay pudieron intercambiar experiencias y trabajar su asociatividad y proyectarse al futuro sostenible”.

Finalmente, el alcalde de Concón, comuna anfitriona, indicó que “desde el municipio hemos impulsado el crecimiento del tejido productivo, por eso es importante trabajar con Sercotec en esta promoción y fortalecimiento de barrios comerciales, en el caso de Concón con el Barrio La Boca. Seguiremos trabajando en esta alianza para hacer territorios más fuertes, consolidados y con una economía que permita generar empleo, productividad y mayor desarrollo”.

El programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec busca promover la adopción de estrategias asociativas a nivel de barrio comercial. A través de la cooperación, los empresarios y empresarias pueden aumentar su competitividad y mejorar el entorno urbano en que se desenvuelven. Este programa contempla una primera etapa de activación y una segunda de revitalización, periodos en los que los barrios reciben acompañamiento técnico y financiero para desarrollar iniciativas de recuperación y dinamización comercial, seguridad, promoción, gobernanza y fortalecimiento de la identidad local.

En la región, la inversión superará los $200 millones una vez finalizado el programa, lo que permitirá a los barrios desarrollar un plan de actividades para mejorar su oferta comercial, competitividad y entorno urbano en aspectos como seguridad, sustentabilidad e infraestructura. Desde su creación en 2015, el programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec ha apoyado el desarrollo económico de 12 sectores comerciales en la región, con una inversión cercana a los $780 millones de pesos a la fecha.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.