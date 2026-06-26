Bastián Juan estrena “Y tal vez”: El nuevo himno pop rock para quienes avanzan sin olvidar el pasado

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El artista chileno consolida su propuesta de “pop rock emocional” con un sencillo de atmósfera cinematográfica, guitarras intensas y sintetizadores nocturnos.

Transformar la melancolía en un impulso épico y cantable. Esa es la premisa de Bastián Juan, el proyecto de pop rock emocional que hoy estrena su nuevo sencillo titulado “Y tal vez”, una canción que marca madurez, identidad y una propuesta sonora de gran factura dentro del panorama de la música chilena actual.

Lejos de los clichés del drama excesivo o lo cursi, “Y tal vez” se posicionina como una pieza luminosa y cinematográfica. La canción aborda el peso de lo que pudo haber sido y los recuerdos que se quedan grabados en la memoria, convirtiéndose en el refugio perfecto para quienes han amado con fuerza, han vivido la distancia y han tenido que seguir adelante a pesar del dolor. En palabras del propio proyecto, se trata de “una canción para quienes siguieron adelante, pero nunca olvidaron”.

Este lanzamiento no solo define el presente de Bastián Juan, sino que eleva la apuesta de sus trabajos anteriores, como el promocionado single de 2021, “No contestes el teléfono”. En esta nueva etapa, el artista profundiza en un sonido robusto donde conviven guitarras eléctricas cargadas de intención, sintetizadores envolventes y coros expansivos diseñados para conectar con grandes audiencias.

La propuesta musical viene acompañada de un cuidado imaginario visual que evoca la noche, la carretera, los autos clásicos y la distancia, elementos que refuerzan la atmósfera de viaje y resiliencia que cruza toda la canción.

Con una producción prolija y una interpretación vocal intensa, “Y tal vez” ya ha comenzado a recibir excelentes críticas por su capacidad de fusionar la sensibilidad del pop chileno con la energía heredera del rock latino en español. Bastián Juan se consolida así como una de las voces más honestas y reconocibles de la escena independiente, ideal para oyentes que sienten con intensidad y buscan en la música un sentido de compañía.

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