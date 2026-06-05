“Best of Wine Tourism 2027”: Extienden plazo para postular a los premios que entrega la industria vitivinícola

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Viñas, hoteles y restaurantes de Valparaíso y Casablanca pueden participar en el certamen de “Great Wine Capitals” hasta el 30 de junio.

Hasta el último día hábil del mes de junio podrán participar las viñas, hoteles y restaurantes de las comunas de Valparaíso y Casablanca que tengan vinculación con el mundo vitivinícola, en el concurso “Best of Wine Tourism 2027”, organizado por “Great Wine Capitals”.

Para escoger a los mejores exponentes en las siete categorías participantes, el jurado visitará las distintas instalaciones de las empresas postulantes durante las últimas dos semanas de julio.

Las siete categorías de postulación son Alojamiento, Restaurantes de turismo del vino, Arquitectura y paisaje, Arte y cultura, Experiencia innovadora de turismo del vino, Servicios de turismo del vino y Prácticas sustentables del turismo del vino.

Los premios “Best Of Wine Tourism 2027” de “Great Wine Capitals” (Grandes Capitales Mundiales del Vino) celebran la innovación y la excelencia en el enoturismo a lo largo de las 12 regiones vitivinícolas más importantes del mundo.

Nueva Zelanda en octubre

Consultado acerca de la importancia de este certamen y de las posibilidades que obtendrán quienes consigan los primeros lugares, el presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca, Mario Agliati, se refirió a la próxima instancia de este importante evento mundial. “La reunión mundial de Great Wine Capitals, este año, se realizará entre el 18 y 22 de octubre en Nueva Zelanda donde se entregarán los premios internacionales. Por ello, hacemos un llamado a participar activamente en este concurso que tiene un tremendo prestigio y que sirve para potenciar a nuestras comunas de Valparaíso y Casablanca, y al valle de Casablanca”.

Vitrina clave

A su vez, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, explicó cuál es la relevancia que tiene para la ciudad puerto ser parte de este circuito. “Como ciudad Patrimonio de la Humanidad, para Valparaíso es un orgullo formar parte de la red Great Wine Capitals junto al Valle de Casablanca, un territorio reconocido internacionalmente por su excelencia vitivinícola. La convocatoria a los premios Best Of Wine Tourism 2027 representa una gran oportunidad para que emprendedores y empresarios de los sectores turístico, gastronómico y ecoturístico den a conocer su trabajo al mundo, fortaleciendo una oferta que integra patrimonio, cultura, identidad y desarrollo local. Invitamos a todos y todas a ser parte de este importante proceso”, sostuvo la jefa comunal porteña.

Desde la comuna de Casablanca, en tanto, el alcalde Rodrigo Martínez realizó una invitación a participar en la nueva versión de “Best of Wine 2027”. “Quiero hacer un llamado a quienes trabajan en el turismo en nuestra comuna, ya sea en lo que sea hotelería, turismo y emprendimientos que tengan que ver con la gastronomía, para que puedan participar el año 2027 de los Best Of, esto es los premios que da el hecho de ser una de las grandes Capitales del Vino del mundo, Casablanca. Es un premio nacional e internacional, que tiene un peso muy importante a nivel mundial y sería fantástico tener mucha gente participando”, aseguró.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.