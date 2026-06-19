Biblioteca Libroalegre invita a disfrutar de las Vacas Invernales con cuentos, cine, juegos y magia

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Entre el 24 de junio y el 4 de julio, niñas, niños y sus familias podrán participar gratuitamente de una variada programación cultural en Cerro Alegre, con actividades inspiradas en la literatura infantil y juvenil.

La Biblioteca LibroAlegre invita a toda la familia a participar de su cartelera de actividades para estas Vacas Invernales, una programación especial de vacaciones de invierno que ofrecerá actividades gratuitas para niñas, niños y sus familias entre el 24 de junio y el 4 de julio en su sede de Cerro Alegre, en Valparaíso. Durante dos semanas, la biblioteca abrirá sus puertas para compartir jornadas de narración oral, cine, juegos de mesa y magia, promoviendo el encuentro familiar y el acceso a la cultura a través de experiencias inspiradas en la literatura infantil y juvenil.

La iniciativa busca fomentar la lectura y la imaginación mediante actividades participativas dirigidas a públicos desde los cuatro años de edad. La programación contempla adaptaciones de reconocidas obras literarias, espectáculos artísticos y espacios de juego que invitan a disfrutar de las vacaciones de invierno en comunidad. Esta iniciativa es parte del Plan de Gestión de LibroAlegre financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Saskia Klosius, Coordinadora de la Biblioteca Libroalegre de Cerro Alegre invitó a disfrutar en familia estas Vacas Invernales: “durante estas vacaciones de invierno hemos preparado una variada programación cultural con tardes de cuentos, cine, juegos y magia para pequeños/as y grandes lectores. La invitación es a compartir tardes agradables en un espacio acogedor durante los días fríos en torno a una gran colección de libros infantiles y juveniles. Se trata de actividades gratuitas para niños, niñas, jóvenes y sus familias previa inscripción”.

La programación de las Vacas Invernales comenzará el miércoles 24 de junio con una nueva edición de Melodía de los cuentos, dedicada a la historia “Cuando a Theodoro Thomson le crecieron alas”, del escritor e ilustrador danés Kim Fupz Aakeson. El jueves 25 se exhibirá el cortometraje animado “El grúfalo” (Reino Unido – Alemania, 2009, 27 min.), basado en el libro de Julia Donaldson, mientras que el viernes 26 las familias podrán disfrutar de una tarde de juegos de mesa. La primera semana culminará el sábado 27 de junio con el espectáculo “Magia para todos” de Marcus Magus.

La segunda semana se iniciará el miércoles 1 de julio con la lectura de “El libro en que la gallina muere al final” de los autores canadienses François Blais con ilustraciones de Valérie Boivin, seguida el jueves 2 por la exhibición de los cortometrajes “Tres cuentos de Beatrix Potter” (Reino Unido, 1992, 25 min.). El viernes 3 de julio volverán los juegos de mesa para toda la familia y el ciclo cerrará el sábado 4 de julio con “Ilusiones para compartir”, espectáculo a cargo del mago Fran Leclerc.

Todas las actividades se realizarán a las 17:00 horas. Para participar, las personas interesadas deben inscribirse a través del formulario digital oficial de la organización y en su cuenta de Instagram @LibroAlegre.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.