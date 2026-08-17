Bienes Nacionales y Municipalidad de Puchuncaví reanudan convenio para agilizar procesos de regularización

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La iniciativa permitirá la atención presencial de una abogada y personal de apoyo en dependencias municipales para destrabar trámites pendientes de la comunidad.

La Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso y la Municipalidad de Puchuncaví han reanudado un convenio de colaboración estratégica, diseñado para acercar la atención del Ministerio directamente a los vecinos y vecinas de la comuna. El anuncio fue encabezado por la seremi de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo, junto al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales.

El acuerdo contempla la presencia permanente de una abogada de Bienes Nacionales en dependencias municipales, quien entregará orientación especializada a los usuarios. A esta medida se suma la incorporación de personal de apoyo encargado de la coordinación y la formación de carpetas, con el objetivo de agilizar los procesos de regularización que, en algunos casos, presentan años de espera.

Al respecto, la seremi Leslie Cornejo destacó el impacto de esta alianza: “Se reanuda el convenio Puchuncaví, y eso quiere decir que tendremos una abogada atendiendo acá en el municipio, y además con personal de apoyo que va a poder hacer las veces de coordinadora para efecto de poder formar las carpetas más rápido”. La autoridad añadió que el propósito central es que las familias puedan retomar el avance de sus expedientes: “Esperamos tener prontas noticias a todas nuestras personas de Puchuncaví”.

En la jornada de lanzamiento participaron también la diputada Chiara Barchiesi, el concejal Juan Elías Pérez y un representante del senador Arturo Squella, quienes respaldaron el inicio de este trabajo conjunto destinado a facilitar el acceso a la propiedad privada en la zona.

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