Biografías debuta con éxito en el prime: revelador capítulo sobre Tonka Tomicic lidera la conversación
El emblemático programa de investigación periodística regresó a las pantallas de Canal 13 bajo la conducción de Soledad Onetto, logrando un auspicioso estreno en sintonía.
La noche de ayer, en medio de una reñida competencia nocturna, el regreso de “Biografías” a las pantallas del 13 concretó un positivo debut en el bloque prime. El espacio, conducido por Soledad Onetto, alcanzó un promedio de 402.358 personas por minuto entre las 22:40 y las 00:09 horas, logrando superar en audiencia al estelar de Chilevisión en el mismo bloque horario.
El capítulo estreno realizó un profundo repaso por la trayectoria de Tonka Tomicic a través de un relato coral que incluyó testimonios de periodistas, amigos y profesionales de las comunicaciones. El programa abordó desde sus orígenes y salto a la fama, hasta aspectos personales como su romance secreto con Julián Elfenbein, los sentimientos amorosos de Felipe Camiroaga y la influencia de su exmarido, Marco Antonio López, conocido como “Parived”.
La investigación también profundizó en momentos críticos de su carrera, como el quiebre de su imagen pública tras el estallido social, el allanamiento derivado del “Caso Relojes” que marcó el fin de su matrimonio de 20 años, su salida de Canal 13 y su posterior exclusión de la causa judicial en 2025. Tras este estreno, el espacio continuará el próximo martes 24 de noviembre con un episodio dedicado a la vida del futbolista Arturo Vidal.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.