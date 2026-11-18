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El emblemático programa de investigación periodística regresó a las pantallas de Canal 13 bajo la conducción de Soledad Onetto, logrando un auspicioso estreno en sintonía.

La noche de ayer, en medio de una reñida competencia nocturna, el regreso de “Biografías” a las pantallas del 13 concretó un positivo debut en el bloque prime. El espacio, conducido por Soledad Onetto, alcanzó un promedio de 402.358 personas por minuto entre las 22:40 y las 00:09 horas, logrando superar en audiencia al estelar de Chilevisión en el mismo bloque horario.

El capítulo estreno realizó un profundo repaso por la trayectoria de Tonka Tomicic a través de un relato coral que incluyó testimonios de periodistas, amigos y profesionales de las comunicaciones. El programa abordó desde sus orígenes y salto a la fama, hasta aspectos personales como su romance secreto con Julián Elfenbein, los sentimientos amorosos de Felipe Camiroaga y la influencia de su exmarido, Marco Antonio López, conocido como “Parived”.

La investigación también profundizó en momentos críticos de su carrera, como el quiebre de su imagen pública tras el estallido social, el allanamiento derivado del “Caso Relojes” que marcó el fin de su matrimonio de 20 años, su salida de Canal 13 y su posterior exclusión de la causa judicial en 2025. Tras este estreno, el espacio continuará el próximo martes 24 de noviembre con un episodio dedicado a la vida del futbolista Arturo Vidal.

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