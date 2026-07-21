Caída de árboles marca la jornada de sistema frontal en Villa Alemana

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El sistema frontal que afectó a la comuna este martes provocó la caída de árboles, sin registrarse personas lesionadas, mientras los equipos municipales trabajan en terreno para despejar las vías.

La caída de árboles fue la principal consecuencia del sistema frontal que afectó este martes a Villa Alemana, especialmente durante las primeras horas de la mañana. En la comuna se registraron ráfagas de viento cercanas a los 30 kilómetros por hora y un estimado de más de 60 milímetros de agua caída. Pese a las condiciones meteorológicas, los pasos bajo nivel vehiculares y peatonales permanecieron habilitados, asegurando la conectividad entre los sectores norte y sur de la ciudad.

El alcalde Nelson Estay realizó desde muy temprano un recorrido por distintos puntos de la comuna, constatando que el viento fue el responsable de las mayores afectaciones. “Desde que comenzaron las lluvias hace unos días hemos tenido siete casas afectadas por caída de árboles, afortunadamente sin desgracias personales, que es lo más importante. También tuvimos 1.350 árboles en peligro de caída, ya hemos talado 112 árboles, por lo tanto, es muchísimo el trabajo que nos queda. Sé que no hemos llegado a todos los lugares, hay priorizaciones, hay cosas más urgentes que otras, pero tenemos desplegadas varias cuadrillas, así que les pido paciencia porque vamos a llegar a todos lados”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, el director de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Recabarren, explicó que las emergencias no estuvieron asociadas a anegamientos. “En esta oportunidad no hemos tenido una gran cantidad de anegamientos de viviendas o calles, pero sí varias caídas de árboles, afortunadamente sin personas lesionadas. Esto responde a distintos factores, como el viento y el reblandecimiento del terreno producto de las lluvias”, indicó. Asimismo, destacó que el trabajo preventivo desarrollado durante meses permitió enfrentar el evento en mejores condiciones.

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