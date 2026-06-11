Caletas Los Molles y Pichicuy reciben inversión de $310 millones del Gobierno

Cargando... Cargando...

Mejoras en la planta de proceso y la incorporación de dos modernos camiones grúa fortalecerán la calidad de los productos, la seguridad y la autonomía operativa de las faenas pesqueras en la comuna de La Ligua.

Este jueves, el Delegado Presidencial de Petorca, Andrés Soza, junto al Seremi de Economía, Cristian Mella, visitaron las caletas Los Molles y Pichicuy, en la comuna de La Ligua, para conocer en terreno el despliegue de los proyectos impulsados por el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa). Este servicio entrega inversión y herramientas para una producción más eficiente, sustentable y segura en las caletas.

El recorrido comenzó en Los Molles, donde las autoridades, junto al dirigente Miguel Villarroel, pescadores locales, y los equipos técnicos de Indespa y Sernapesca, conocieron en detalle el importante trabajo de valor agregado que ahí se realiza. El Sindicato de Buzos y Pescadores Artesanales de Caleta Los Molles cuenta con cerca de 50 socios y administra una planta de proceso. En ella, procesan y envasan cerca de 70 mil locos extraídos de su área de manejo bajo cosechas reguladas, entre agosto y diciembre, para luego comercializarlos directamente en su sala de venta y al mercado regional, en un modelo productivo circular y sustentable.

La planta es una de las seis a nivel nacional seleccionadas por Indespa (en las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos) en el Programa de Normalización de Plantas. Gracias a una inversión de más de $37 millones, el sindicato podrá optimizar su túnel de congelación y la cámara de almacenamiento, asegurando que los productos alcancen temperaturas muy bajas rápidamente y logren su máxima calidad y textura.

Sumado a lo anterior, la caleta incorporó el último mes un camión (de 245 a 300 hp) con grúa, una inversión de más de $141 millones que va en directo beneficio de sus socios. Al igual que en Los Molles, el Sindicato de Buzos y Pescadores de Pichicuy, liderado por Viterbo Ibacache, recibió también un camión grúa, en una inversión de $132 millones que apoyará el trabajo de sus 65 socios.

El delegado provincial, Andrés Soza, destacó que: “Estas ayudas directas, por más de $ 310 millones, son una señal clara y concreta del apoyo del Gobierno de Chile para nuestros pescadores artesanales. Como Delegación Presidencial de Petorca nos pone muy contentos participar de esta visita donde se entregan dos camiones grúas, que beneficiarán respectivamente a la caleta de Los Molles y de Pichicuy, además de mejoras en la sala de procesos que mantienen los pescadores de Los Molles”.

Por su parte, Miguel Villarroel, Presidente del Sindicato de Pescadores de Los Molles, se mostró agradecido por el proyecto: “Recibimos el camión por parte de un proyecto de INDESPA, para el mejoramiento de las caletas. Este camión nos va a ayudar a las descargas de los botes, ya que eran jornadas muy largas que podremos reducir de 5 a 2 horas, esta ayuda nos llega justo en la temporada de la jibia, una de las faenas más largas que tenemos”.

En tanto, el Seremi de Economía, Cristian Mella, señaló: “Estamos muy contentos de poder visitar junto a la Delegación Presidencial de Petorca, INDESPA y SERNAPESCA, esta planta de procesos que recibió un aporte de más de 30 millones, además de un camión grúa para cada caleta, elementos que son fundamentales para aliviar las tareas que realizan día a día los pescadores, que son el verdadero motor de desarrollo de la economía local”.

Por último, la encargada de Programas Nacionales de INDESPA, Cinthya Borquez, declaró: “Como INDESPA estamos super contentos de esta visita técnica que estamos realizando a estas caletas en Los Molles y Pichicuy, sin duda son caletas modelo en la región de Valparaíso, porque a pesar de estar en un contexto de caleta rural, ellos como organizaciones, con buena gestión, han podido desarrollar un modelo que no solamente incorpora la extracción, sino que también genera valor”.

Ambas organizaciones en caletas rurales fueron parte del programa Caleta Operación del Indespa, que inyecta tecnología en sectores sin infraestructura portuaria adecuada, para reducir el esfuerzo físico, acortar los tiempos de faena y brindar más autonomía y seguridad en el desembarque de jibia, algas y otros recursos como locos, lapas, congrio y jaiba. La Región de Valparaíso destaca por su gran actividad pesquera artesanal, con 6.522 pescadores.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.