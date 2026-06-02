Cámara de Diputados aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

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El proyecto busca fortalecer la convivencia educativa y entregar herramientas a las comunidades escolares frente a hechos de violencia, asegurando el derecho a la educación y la seguridad.

La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley Escuelas Protegidas, despachando la iniciativa del Congreso Nacional y dejándola en condiciones de convertirse en ley de la República. Su aprobación contó con 105 votos a favor y 46 en contra.

La iniciativa busca fortalecer la convivencia educativa y entregar mayores herramientas a las comunidades escolares para actuar frente a hechos graves de violencia que afecten el normal desarrollo de las actividades educativas, resguardando el derecho a la educación y la seguridad de la comunidad educativa en su totalidad.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que “estamos conformes de poder sacar adelante esta iniciativa y poner a disposición de los colegios y los educadores y los profesores, nuevas herramientas para enfrentar este problema que es la violencia”.

En esa línea, remarcó que “la idea es que los colegios puedan implementar esto en cuanto antes y poder disponer de las herramientas que les permitan hacer frente a hechos de violencia, delitos, que hoy día les están impidiendo estar en un entorno seguro como debe ser para poder tener las condiciones para poder generar los aprendizajes”.

“En el Senado se le hicieron algunos cambios pero lo que buscaron fue atender algunas aprehensiones muy legítimas que habían, pero en definitiva la esencia de esta iniciativa no ha cambiado, sigue cumpliendo su propósito”, subrayó.

Con su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto concluye su tramitación legislativa y queda a la espera de su promulgación por parte del Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.