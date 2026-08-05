05/08/2026
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Camila Nash y Tom Brusse ingresan a ¿Volverías con tu ex? 2 con polémicas confesiones

Marcelo Andrade Saez

La pareja se suma al encierro en un reencuentro marcado por la tensión, mientras Camila Nash lanza un explosivo rumor sobre la relación de Guarén y Nicolás Solabarrieta.

Tom Brusse, Camila Nash y Tonka Tomicic en el ingreso al reality.

Esta noche en “¿Volverías con tu ex? 2”, una nueva expareja se sumará al encierro, prometiendo alborotar el resort del amor y el desamor desde el primer minuto. El capítulo comenzará con el esperado reencuentro de Camila Nash y Tom Brusse, quienes vivieron una intensa y conflictiva relación durante el reality “El Internado”.

Tom Brusse durante una tensa discusión en el reality.

Tras el término de las grabaciones, la pareja intentó mantener una relación a distancia que terminó abruptamente. Según Camila, Tom mantuvo una actitud controladora, mientras que el DJ marroquí-francés asegura que fue ella quien lo decepcionó. El reencuentro, que se producirá en la Cabaña de las Tentaciones, estará lejos de ser amistoso. Camila enfrentará a su expareja sin filtro: “¿Un billete de tres lucas eres tú, una estafa, o un sostén con relleno?, ¿qué eres tú? Estoy súper enojada contigo, me caes pésimo, te desconozco, te me haces un falso, machista, infiel y mentiroso”.

Camila Nash durante su participación en el programa.

Tras ingresar al encierro junto a Tonka Tomicic, la tranquilidad durará poco. En una conversación con otros participantes, Camila pondrá sobre la mesa un rumor que remecerá la historia entre Guarén y Nicolás Solabarrieta: “¿Guarén ya confesó que le puso el gorro a Nicolás antes de irse de Tierra Brava? Yo le quiero preguntar porque el… es mi ex, entonces yo quiero saber. Fue así: estaba la Guarén en ese reality, entraba él a hacer actividades como Joaquín y ella siempre le tiraba la talla como ‘ay estay rico, me gustai’, pero quedó como un juego, luego entró Nico y se enamoraron y ahí quedó el juego. Él tiene su novia. Ahora, hace como dos meses se filtró que ella cuando se eliminó se juntó con este h…, es el rumor, y dicen que hasta… casi deja la novia porque se anduvo enamorando, y parece que Nico sabe”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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