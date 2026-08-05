Camila Nash y Tom Brusse ingresan a ¿Volverías con tu ex? 2 con polémicas confesiones

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La pareja se suma al encierro en un reencuentro marcado por la tensión, mientras Camila Nash lanza un explosivo rumor sobre la relación de Guarén y Nicolás Solabarrieta.

Esta noche en “¿Volverías con tu ex? 2”, una nueva expareja se sumará al encierro, prometiendo alborotar el resort del amor y el desamor desde el primer minuto. El capítulo comenzará con el esperado reencuentro de Camila Nash y Tom Brusse, quienes vivieron una intensa y conflictiva relación durante el reality “El Internado”.

Tras el término de las grabaciones, la pareja intentó mantener una relación a distancia que terminó abruptamente. Según Camila, Tom mantuvo una actitud controladora, mientras que el DJ marroquí-francés asegura que fue ella quien lo decepcionó. El reencuentro, que se producirá en la Cabaña de las Tentaciones, estará lejos de ser amistoso. Camila enfrentará a su expareja sin filtro: “¿Un billete de tres lucas eres tú, una estafa, o un sostén con relleno?, ¿qué eres tú? Estoy súper enojada contigo, me caes pésimo, te desconozco, te me haces un falso, machista, infiel y mentiroso”.

Tras ingresar al encierro junto a Tonka Tomicic, la tranquilidad durará poco. En una conversación con otros participantes, Camila pondrá sobre la mesa un rumor que remecerá la historia entre Guarén y Nicolás Solabarrieta: “¿Guarén ya confesó que le puso el gorro a Nicolás antes de irse de Tierra Brava? Yo le quiero preguntar porque el… es mi ex, entonces yo quiero saber. Fue así: estaba la Guarén en ese reality, entraba él a hacer actividades como Joaquín y ella siempre le tiraba la talla como ‘ay estay rico, me gustai’, pero quedó como un juego, luego entró Nico y se enamoraron y ahí quedó el juego. Él tiene su novia. Ahora, hace como dos meses se filtró que ella cuando se eliminó se juntó con este h…, es el rumor, y dicen que hasta… casi deja la novia porque se anduvo enamorando, y parece que Nico sabe”.

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