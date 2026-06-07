Campaña de Invierno 2026: Autoridades de salud refuerzan llamado a la vacunación en Valparaíso

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La iniciativa busca prevenir enfermedades respiratorias graves y promover el autocuidado, con especial énfasis en la inmunización de grupos vulnerables ante bajas coberturas.

Desde el Cesfam Alcalde Iván Manríquez de Quilpué, autoridades de salud dieron inicio a la Campaña Comunicacional de Invierno 2026, una estrategia diseñada para fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias y preparar la red asistencial frente al aumento de consultas durante la temporada invernal.

Con un llamado a sumarse al #TeamCuidarnos, autoridades regionales lanzaron esta campaña en Quilpué, promoviendo acciones fundamentales como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, la ventilación de espacios, la vacunación oportuna y el uso adecuado de la red asistencial.

El objetivo central de la Campaña de Invierno es garantizar una respuesta sanitaria oportuna, eficiente y eficaz ante el incremento de enfermedades respiratorias que se registra en la época invernal, generando una alta demanda en la red de salud.

La Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, destacó el despliegue sanitario y el enfoque preventivo: “Estamos comenzando hoy, lanzando a nivel nacional la campaña de invierno y nuestros hospitales también están reconvirtiendo sus camas, habilitando los espacios para poder recibir a las personas que requieren atención. La idea es prevenir, pero si nos llegamos a enfermar, como red de salud estamos preparados. Seamos del team cuidarnos”.

En la Región de Valparaíso, la campaña de vacunación registra 724.440 personas inmunizadas, lo que equivale al 68,36% de cobertura. Sin embargo, persisten brechas significativas en algunos grupos clave, como niños y niñas de 6 meses a 5 años (60,20%), personas embarazadas (61,95%) y adultos mayores de 60 años (54,44%).

El Director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Aroldo Faúndez, enfatizó: “Hay un refuerzo de toda nuestra red asistencial para recibir a nuestros pacientes. Lo más importante es la vacunación, el prevenir. No queremos que los pacientes lleguen a la red asistencial. Para que no lleguen, es mejor prevenir y de ahí la importancia de la inmunización”.

En esta misma línea, la Directora (s) de Atención Primaria del Servicio de Salud Aconcagua, Evelyn Beiza, advirtió sobre las bajas coberturas en población vulnerable: “El llamado es a acercarse a los centros de salud a vacunarse. Tenemos muy baja cobertura en los niños desde los seis meses hasta los cinco años y también en adultos mayores. Y esa es la población que es más vulnerable para contraer estas patologías en invierno”.

Por su parte, la Secretaria General de la Corporación Municipal de Quilpué, Patricia Colarte, relevó el despliegue territorial para acercar la inmunización a la comunidad: “Hemos hecho mucho esfuerzo, tanto con refuerzo en los centros de salud, en la plaza, en el metro y puntos de vacunación. Así es que la invitación es a los niños entre seis meses y cinco años, a los adultos mayores y a los enfermos crónicos”.

Durante la actividad, usuarios del Cesfam compartieron sus experiencias. Carlos Santana, expresó: “Yo creo que es súper importante hoy en día, es súper necesario que estemos vacunados. Porque no solamente para uno, sino que también para los demás”. Marta Reyes hizo un llamado directo: “Hay que vacunarse para prevenir las enfermedades. Sabemos que hay gente que ha muerto por no vacunarse. Así que hay que invitar a los vecinos a que se vengan a vacunar, no tengan miedo”.

Los grupos objetivos para la vacunación contra la influenza son personas de 60 años y más, niños y niñas desde los seis meses hasta 5° básico, personas embarazadas, personas con patologías crónicas, trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° básico, personal de salud público y privado, y trabajadores de avícolas, ganaderas y de criaderos de cerdo.

En la Región de Valparaíso, hay más de 180 vacunatorios disponibles. Sus horarios de atención y direcciones pueden consultarse en www.mevacuno.cl. Para consultas de salud, está disponible el teléfono Salud Responde al 600 360 7777.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.