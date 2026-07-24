Campaña de vacunación contra la influenza se extiende a toda la población para fortalecer la prevención invernal

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La medida busca fortalecer la protección de la población ante la alta circulación de virus respiratorios y las condiciones derivadas de los recientes sistemas frontales.

Desde el 23 de julio, todas las personas, sin importar su edad o si pertenecen a un grupo de riesgo, pueden acceder gratuitamente a la vacuna contra la influenza en los establecimientos públicos y en los centros privados en convenio con la Seremi de Salud. La iniciativa, que busca aumentar la protección de la población en un contexto de alta circulación viral, fue reforzada por la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan Pérez, y el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, Haroldo Faúndez, durante una visita al Cesfam Carlos Maldonado de Viña del Mar.

La seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, explicó que la ampliación responde a la necesidad de fortalecer la protección durante el invierno: “Ayer 23 de julio se abrió la vacunación para todos los grupos etarios, en el fondo para todas las personas en nuestro país que quieran vacunarse. Hoy pueden acercarse a cualquier centro de salud público y a todos los privados que tengan convenio con la Seremi de Salud. Esto se enmarca después de estos eventos que hemos tenido, que la población ha sufrido este evento meteorológico. Luego de estos desastres aumentan las infecciones respiratorias, sobre todo en un contexto de invierno”.

Por su parte, el director (s) del SSVQP, Haroldo Faúndez, destacó la preparación de la red asistencial: “La red está preparada para prestar este servicio, que es vital, importante. Se nos vienen frentes de mal tiempo, va a seguir esto, la circulación viral sigue alta, la influenza B y también la influenza A, y de ahí la importancia de que se haya ampliado la Campaña de Vacunación a toda la población para evitar de que usen nuestra red asistencial”.

En la Región de Valparaíso, más de 799 mil personas ya han recibido la vacuna. Para facilitar el acceso, existen más de 180 vacunatorios habilitados, cuyos horarios y direcciones pueden revisarse en www.mevacuno.cl. Adicionalmente, la autoridad sanitaria ha reforzado las acciones en albergues, incluyendo la aplicación de la vacuna contra la Hepatitis A para prevenir enfermedades en los grupos más vulnerables tras los sistemas frontales.

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