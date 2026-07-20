Canal 13 reprograma el estreno de su nueva mininovela “Mira de quién te burlaste” por contingencia climática

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La producción, que originalmente debutaría este 21 de julio, postergó su lanzamiento para el próximo martes 28 de julio debido a los efectos del temporal que afecta al país.

El estreno de la nueva mininovela del 13, “Mira de quién te burlaste”, ha sido reprogramado para el martes 28 de julio. La decisión fue tomada por la señal televisiva a raíz de la contingencia nacional y los efectos derivados del sistema frontal que afecta a diversas zonas del territorio.

Sobre este cambio de fecha, Nicolás Figueroa, líder del proyecto de mininovelas de la estación, señaló: “Creemos que lo mejor es esperar algunos días para dejar disponible ‘Mira de quién te burlaste’ a todo nuestro público, que la puedan disfrutar en todo Chile tranquilamente. Hoy el foco está puesto en la emergencia climática, así que en solo una semana más podrán todos conectar con una historia potente y que se tomará todas las redes sociales del 13”.

La trama sigue a “Silvana Mardones” (María José Illanes), una taxista que decide infiltrarse en una prestigiosa viña para ejecutar una fría venganza contra “Eric Fernández” (Damián Bodenhöfer), el hombre que la humilló hace 15 años. El elenco, dirigido por César Opazo, cuenta además con las actuaciones de Victoria de Gregorio, Diego Ruiz y Coca Guazzini. La mininovela estará disponible en 13Go, Instagram, TikTok, Youtube Shorts y Facebook del 13.

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