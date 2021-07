Cáncer a la Sangre: En tiempos de pandemia, visibilizar la patología y extremar los cuidados

Respecto a los cuidados que deben tener los pacientes oncohematológicos ante un contexto de pandemia, es fundamental que no suspendan controles ni tratamientos, además de mantener todas las medidas de cuidado para no contraer la enfermedad.

Pese a que en Chile existen tratamientos de última generación que permiten elevar el estándar de calidad de vida de los pacientes, falta mejorar en el acceso a medicamentos o terapias para este tipo de cánceres.

La pandemia por COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 continúa teniendo un impacto grave entre muchas personas, incluidas las personas con cáncer, sus familiares y cuidadores. En el caso del cáncer a la sangre, es importante no descuidar la situación de los pacientes con leucemia y otras enfermedades oncohematológicas. Aquellas personas que padecen de este tipo de patología, se transforman inmediatamente en un grupo de alto riesgo, por lo que la preocupación, los cuidados y tratamientos deben ser más extremos.

Hoy en día, existen diversos tipos de cáncer de la sangre, pero las leucemias están entre las más frecuentes, especialmente la de tipo linfocítica crónica. Son de difícil diagnosticar porque sus síntomas tienden a ser heterogéneos e inespecíficos. De acuerdo a últimas cifras publicadas en Globocan, se reporta que la incidencia en Chile es de 1.332 casos nuevos de leucemias en el 2020.

Sobre qué tipo de cáncer a la sangre es más común en Chile, la Dra. María de los Ángeles Rodríguez, hematóloga y actual presidenta de la Sociedad Chilena de Hematología, SOCHIHEM, comenta que “Las leucemias agudas y linfoblásticas son las más frecuentes en niños y adultos jóvenes. Mientras que las mieloblásticas agudas se presentan frecuentemente en adultos, especialmente de mayor edad. Por otro lado, las leucemias crónicas y la leucemia mieloide crónica, en el registro que se está realizando por nuestra sociedad, tiene una edad promedio de 47 años y la linfática crónica, que habitualmente se ve en pacientes de mayor edad, en general sobre los 60 años”.

Cuidados durante la pandemia

Respecto a los cuidados que deben tener los pacientes hematológicos ante un contexto de pandemia la doctora Rodríguez comenta que “Hay dos cosas fundamentales: En primer lugar, no suspender los controles y los tratamientos y en segundo lugar, mantener todas las medidas de cuidado para no contraer la enfermedad. Hemos intentado mantener plenamente activa nuestra capacidad de diagnóstico y tratamiento porque los pacientes con leucemias agudas no pueden esperar”.

Tratamientos disponibles

En relación a los tratamientos disponibles en Chile, existen diversas opciones y esquemas terapéuticos que deben adecuarse según el tipo de cáncer de la sangre, condición física y edad del paciente. Estas alternativas van desde quimioterapia convencional, inmunoterapia y terapias dirigidas molecularmente, hasta soporte con transfusiones y tratamientos paliativos en caso de haberse agotado las opciones terapéuticas.

La doctora Rodríguez complementa que “El avance científico ha significado un gran cambio ofreciendo mejores expectativas de sobrevida e incluso de curación al contar con terapias más específicas derivado del conocimiento y caracterización de las alteraciones genéticas que presentan los pacientes”.

En el caso de la leucemia mieloide aguda (LMA) y la linfocítica crónica (LLC), la presidenta de SOCHIHEM comenta que “En ambas existen nuevos desarrollos que han mejorado las expectativas de vida de los pacientes, en LLC el tratamiento con inhibidores de tirosina kinasa de Bruton y los anti-BCL2 y en LMA en pacientes mayores el uso de drogas anti-BCL 2 asociadas a hipometilantes o citarabina en bajas dosis han aumentado significativamente las expectativas de vida de estos pacientes”.

Mirada de los pacientes

Tatiana Corbeaux, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Oncológica Oncoloop -que educa y acerca la investigación científica sobre cáncer a las personas, comenta las necesidades de aquellas personas afectadas por un cáncer hematológico “Es necesario brindar un mayor acceso a instancias de educación, información y tratamiento. La visibilidad de las enfermedades hematológicas es importante para generar conciencia sobre los signos tempranos que puede presentar la patología en los pacientes”.

En relación al avance científico en el desarrollo de tratamientos para la Leucemia Mieloide Aguda o un tipo de cáncer a la sangre, Tatiana comenta “Hoy en día en Chile contamos con tratamientos o terapias de última generación que permiten elevar el estándar de calidad de vida de los pacientes, pero el desafío no sólo está en el avance científico, sino más bien en el acceso a medicamentos o terapias para este tipo de cánceres ya que por un tema epidemiológico se tiende a priorizar aquellas personas que han sido afectadas por un tumor sólido”.

Respecto a cómo la pandemia del COVID-19 afectó a los pacientes oncológicos, Tatiana expresa que las principales problemáticas son la continuidad de los controles médicos, las cirugías postergadas y la entrega de los medicamentos, pero también, la inquietud sobre el proceso de vacunación, específicamente sobre si deben o no vacunarse. Por lo tanto, es muy importante para reducir la incertidumbre la información que se le entrega a las personas y a sus familias.

Adicionalmente, desde la asociación de pacientes, recomiendan mantener los controles médicos en el caso de que la emergencia sanitaria lo permita u optar por la telemedicina. Para ello, la organización ONCOLOOP, creó la primera red digital chilena dirigida a pacientes oncológicos http://www.oncored.org/, donde las personas pueden ingresar para obtener información sobre la patología o también acceder a información entregada por especialistas.

¿Es seguro para los pacientes de cáncer recibir cualquier tipo de vacuna?

Tal como se explica en el sitio Cancer.org, respaldado por la American Cancer Society, las personas con cáncer (o con antecedentes de esta enfermedad) pueden recibir algunas vacunas, pero esto depende de muchos factores, tales como el tipo de cáncer que la persona tiene (tuvo), y si la persona aún se encuentra recibiendo tratamiento oncológico, así como si su sistema inmunitario funciona apropiadamente. Debido a esto, lo mejor es consultar con su médico antes de recibir cualquier tipo de vacuna, incluida la del COVID-19.