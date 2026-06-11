Cáncer de próstata: diagnóstico precoz eleva sobrevida a más del 90%

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La Clínica Ciudad del Mar destaca la importancia de la detección temprana y su técnica laparoscópica, única en la Región de Valparaíso, para este tipo de cáncer, el más frecuente en hombres chilenos.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Próstata, conmemorado cada 11 de junio, se resalta que este es el cáncer más común en hombres chilenos, con aproximadamente 10.000 nuevos casos anuales. Dado que en sus etapas iniciales no presenta síntomas, la detección precoz se convierte en un factor crucial para un diagnóstico oportuno y para mejorar el pronóstico de los pacientes.

El Dr. Cristóbal Mülchi, urólogo de Clínica Ciudad del Mar, subraya que “la mayoría de los pacientes que son adecuadamente diagnosticados lo hacen en etapas asintomáticas. El diagnóstico se realiza mediante una biopsia, en la cual se toman muestras a la próstata y se envían a analizar al laboratorio. Si el cáncer se pesquisa de manera localizada en la próstata, las posibilidades de curación son mucho mayores”.

En este contexto, Clínica Ciudad del Mar es la primera y única clínica privada en la Región de Valparaíso en realizar la prostatectomía radical laparoscópica. Esta técnica innovadora reemplaza la tradicional incisión abdominal por cinco pequeñas entradas de aproximadamente un centímetro. A través de estas, una cámara de alta resolución proyecta las estructuras internas del cuerpo en un monitor, lo que permite operar con la máxima precisión posible.

“Estamos realizando una cirugía que es más precisa, segura y con menos tiempo de recuperación y estamos orgullosos de liderar a nivel regional la patología uro-oncológica”, afirma el Dr. Mülchi.

El especialista hace un llamado a los hombres mayores de 50 años, y a partir de los 40 en caso de contar con antecedentes familiares, a someterse a controles urológicos preventivos. Destaca que, si se diagnostica a tiempo, más del 90% de los pacientes con cáncer de próstata tienen una sobrevida de más de diez años.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.