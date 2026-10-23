Cancha El Maitén de Miraflores Alto será sometida a una renovación integral

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El proyecto municipal, financiado por el Gobierno Regional, beneficiará a 12 clubes de fútbol amateur y a cerca de 2.000 deportistas del sector.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y fomentar la práctica deportiva, el Municipio de Viña del Mar iniciará en las próximas semanas las obras de mejoramiento en la cancha El Maitén de Miraflores. La iniciativa, aprobada por el Concejo Municipal con una inversión de $237 millones, cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la importancia de estas intervenciones en los barrios: “El equipamiento deportivo en los cerros debe estar en constante mejora, porque es allí donde las familias desarrollan su vida comunitaria, realizan actividad física y recreativa, y contribuyen a la formación de niños y jóvenes de Viña del Mar”.

El proyecto, que contempla un plazo de ejecución de seis meses, intervendrá el recinto ubicado en calle Del Maitén N° 2935, el cual no había recibido mantenciones de envergadura desde su inauguración hace dos décadas. Las obras incluyen la reposición del cierre perimetral, mejoras en los accesos a graderías, renovación de iluminación, bancas, casetas, baños y la intervención de 247 metros lineales de canaletas para la evacuación de aguas lluvias.

Sobre el impacto de esta obra, la jefa comunal señaló: “Tenemos diversos proyectos para mejorar canchas y complejos deportivos, y llegar a la cancha El Maitén con un mejoramiento integral representa un avance concreto, gracias a la inversión que estamos realizando en conjunto con el Gobierno Regional. Es un proyecto que transformará positivamente el barrio y beneficiará a miles de usuarios”.

Finalmente, Ripamonti enfatizó que “así estamos llegando a distintos sectores de la comuna, porque es precisamente en los cerros, junto a las comunidades y sus familias, donde debemos estar presentes, recuperando espacios, fortaleciendo la vida de barrio y generando mejores oportunidades para todos”.

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