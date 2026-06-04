Capacitan a inspectores municipales de Quintero y Puchuncaví en nueva Ley de Seguridad Municipal

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Carabineros de Chile, a través de su Departamento OS-14, impulsó un curso de formación para fortalecer el rol preventivo de los municipios y la coordinación policial, abordando la Ley N.° 21.802 de Seguridad Municipal.

Los días 2 y 3 de junio se llevó a cabo el curso de Capacitación OS-14, dirigido a agentes de Seguridad Pública e Inspectores Municipales de Quintero y Puchuncaví. Esta instancia de formación fue organizada por Carabineros de Chile a través de su Departamento de Coordinación con la Seguridad Municipal OS-14.

La jornada contó con la presencia de la jefa nacional de OS-14 de Carabineros de Chile, mayor Mariela Boitano Grüttner; los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, Rolando Silva Fuentes y Marcos Morales Ureta, respectivamente; además de los directores de Seguridad Pública de ambas comunas, Arturo Fernández Bernal y Alexis González, junto a los funcionarios participantes.

El objetivo principal de la iniciativa fue dar a conocer los alcances y las principales disposiciones de la nueva Ley N.° 21.802 de Seguridad Municipal. La capacitación busca fortalecer el rol preventivo de los municipios y mejorar la coordinación con las policías para ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de la comunidad.

Durante el curso, personal especializado de Carabineros abordó aspectos operativos, legales y procedimientos de actuación frente a las diversas situaciones que los equipos municipales enfrentan diariamente en el ejercicio de sus funciones.

En este contexto, la mayor Mariela Boitano explicó que la capacitación se enfoca principalmente en los nuevos aspectos de la Ley N.° 21.802. “La Ley Orgánica de Municipalidades se ve modificada con esta nueva normativa, así como también otros cuerpos legales. Nuestro objetivo es entregar herramientas a los inspectores, derribar mitos, aclarar conceptos y que ellos comprendan cuál será la vigencia de esta ley, desde cuándo comenzará a regir y cuáles serán las principales facultades que tendrán con su puesta en marcha”, señaló.

Por su parte, el alcalde Rolando Silva expresó su satisfacción por el desarrollo de la actividad. “Estamos muy contentos de que esta capacitación se realice en la comuna de Quintero. Hoy trabajamos junto a la comuna de Puchuncaví, con nuestros equipos de Seguridad Pública e Inspección Municipal, preparándonos para la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal. Esto permitirá fortalecer las competencias de nuestros funcionarios y mejorar el servicio y la atención que entregamos a la comunidad”, indicó.

Asimismo, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, Arturo Fernández Bernal, resaltó la relevancia de la instancia. “Desde Santiago nos visita el Departamento OS-14, encabezado por la mayor Boitano, quienes nos entregarán diversos módulos de capacitación que abarcan materias como defensa personal, derechos humanos y atención a vecinos y vecinas”, explicó.

Esta capacitación representa un avance significativo en la preparación de los equipos municipales encargados de la prevención y seguridad comunal, permitiéndoles afrontar de mejor manera los desafíos que plantea la nueva legislación.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.