Carla Jara asume la conducción de “Chile Conectado” en TVN

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La comunicadora se unirá a Simón Oliveros para liderar el emblemático espacio cultural, marcando su debut como conductora de programas en la señal pública.

Televisión Nacional de Chile (TVN) continúa potenciando su parrilla programática y sus contenidos culturales con una importante renovación en uno de sus espacios más tradicionales. La comunicadora Carla Jara se integrará oficialmente como la nueva conductora de “Chile Conectado”, el programa que recorre el territorio nacional para visibilizar las historias, tradiciones y el patrimonio que nacen en las distintas regiones del país.

Este nuevo paso representa un hito significativo en la trayectoria televisiva de Jara, ya que significará su debut absoluto en la conducción de programas, liderando junto al periodista Simón Oliveros este espacio que forma parte fundamental de la misión pública de la estación estatal.

Javier Goldschmied, director de Programación de TVN, valoró la incorporación de la profesional al proyecto: “Nos alegra mucho poder confirmar a Carla Jara en un programa tan importante para nuestra identidad como ‘Chile Conectado’. Es un espacio que refleja de manera muy clara la misión pública de TVN, mostrando la diversidad de nuestro país, sus tradiciones, su patrimonio y las historias de su gente. Además, es un proyecto que se construye junto a nuestros centros regionales, que permanentemente aportan relatos y miradas desde los distintos territorios. Estamos seguros de que Carla aportará su talento y sello propio al programa, además de una conexión muy genuina con las personas que conocerá a lo largo de Chile”.

La llegada de Carla Jara a la conducción de este espacio cultural se concreta tras consolidar su presencia en la pantalla de TVN, donde previamente se ha desempeñado como panelista del matinal “Buenos Días a Todos”, conductora del backstage del estelar “Mi Nombre Es” y como una de las figuras estables del programa “El Medio Día”, espacio en el cual continuará participando de manera regular.

“Estoy muy feliz y agradecida por esta oportunidad. Este es mi cuarto programa en TVN y siento que cada proyecto me ha permitido crecer y aprender cosas nuevas. Para mí representa un desafío enorme y muy emocionante. Creo que en la vida llega todo en el momento exacto, por lo que voy a disfrutar mucho este nuevo proyecto”, expresó la nueva conductora.

Respecto al sello que busca imprimir en el programa, Jara añadió: “Lo que más me entusiasma es salir del estudio, recorrer el país, estar en terreno y conocer a las personas directamente. Quiero escuchar sus historias, descubrir sus tradiciones, relevar ese patrimonio vivo que existe en cada región y mostrar un Chile que muchas veces no vemos en el día a día. Estoy emocionada también por aprender y encontrarme con esas historias que hacen único a nuestro país”. Asimismo, confirmó que compatibilizará este rol con sus labores habituales: “Sigo en ‘El Medio Día’ que es un programa que quiero muchísimo y donde me siento muy feliz. Por eso estoy especialmente agradecida de tener la oportunidad de compatibilizar ambos proyectos y seguir creciendo dentro de TVN”.

Por su parte, María Luisa Godoy, quien dejará la conducción del espacio en las próximas semanas para concentrarse en el proyecto “MasterChef”, dedicó palabras de apoyo para su sucesora: “Chile Conectado es uno de los programas más lindos que tiene la televisión chilena porque permite descubrir la enorme riqueza de nuestras regiones, sus tradiciones, su patrimonio y, sobre todo, las personas que le dan vida a cada rincón del país. Estoy segura de que será una experiencia maravillosa para Carla y que la va a disfrutar tanto como yo. Sé que Carla tiene la sensibilidad y cercanía necesarias para conectar con las historias que hacen grande a Chile. Le deseo mucho éxito junto a Simón Oliveros, que es un gran compañero y amigo”.

Simón Oliveros también tuvo palabras de bienvenida para su nueva compañera de labores: “Junto a todo el equipo de Chile Conectado vamos a recibir a Carla con los brazos abiertos. Estoy seguro de que va a disfrutar muchísimo esta experiencia, porque éste es un programa que te transforma, te acerca a las personas y te permite conocer un Chile maravilloso que vale la pena mostrar. Estoy muy contento de que se sume a esta aventura”. Del mismo modo, el periodista agradeció el trabajo realizado junto a María Luisa Godoy: “Le deseo todo el éxito del mundo en esta nueva etapa que viene para ella. Siempre es un privilegio trabajar con la Mari, y más en un proyecto en donde íbamos descubriendo la enorme riqueza humana que existe en nuestro país”.

El inicio de las grabaciones con Carla Jara está programado para las próximas semanas, contemplando un debut especial en terreno en el marco de una de las grandes festividades tradicionales del país. “Chile Conectado” continuará con sus emisiones habituales durante las tardes de los domingos a través de las pantallas de TVN.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.