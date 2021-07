Carlos “Piña” Villanueva: “Se extraña jugar, aunque sea con mil o dos mil personas en el estadio o que te puteen en la cancha”

En transmisión desde su cuenta de instagram para juegaenlinea.com, @carlos_villanueva_rolland habló de la participación de Ben Breneton y del Mago Jiménez en Copa América, eligió al mejor 10 de Chile, adelantó qué carrera universitaria comenzará a estudiar en agosto próximo y opinó sobre la vuelta del público a los estadios

H. Chanampa: ¿Extrañas el público?

C. Villanueva: Se extraña mucho, yo lo he comentado con varios compañeros en el club que se extraña jugar, aunque sea con mil o dos mil personas o que te puteen en la cancha…Ojalá que lo antes posible se pueda encontrar una cura o poder manejar todo este tema sanitario que es lo primordial hoy…Pero igual estamos consciente de que, aunque estemos sin público, están todos esos hinchas detrás de la pantalla esperando buenos resultados y rendimientos. Ahora nuestro presente como Palestino está dejando harto que desear y los hinchas nos hacen sentir eso y está bien”

H. Chanampa: Marcelo Vega dijo que fue el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. ¿Le crees al guatón Vega o tienes otros candidatos o Villanueva también entra dentro de los Top 5?

C. Villanueva: El mejor para mi es Valdivia por su forma de jugar, por las cosas que hace dentro de la cancha y que no lo ves en otros jugadores … Es mi top 1 y yo también me incluyo dentro del Top 10. Si no me incluyo yo, ¿quién me va a incluir?

H. Chanampa: Benjamin Brereton… ¿Qué te parece ver a este jugador?

C. Villanueva: Que va a hacer un buen aporte para la selección, especialmente en una posición donde habíamos estado buscando variantes hace años… Siempre se ha hablado de ese recambio de 9 y él te da distintas características… Viene de un fútbol mucho más físico que el Sudamericano… y también tiene la sangre chilena, sudamericana, que mete y lucha…

H. Chanampa: ¿Te llamó la atención que Luis Jiménez estuvo en los partidos de preparación y en los 2 partidos rumbo a Qatar ante Argentina y Bolivia y no esté jugando en Copa América?

C. Villanueva: Sí, fue una decisión bastante extraña. Yo sentía que Luis era una variante bien cercana que el entrenador podía usar en cualquier momento; que es un jugador confiable, ya grande, no tienes esa duda si va a rendir o no, le pesará la camiseta o no… Fue extraño, pero todos entendemos que es para llevar gente nueva, para que vayan agarrando experiencia. Esperemos sea la decisión correcta.

H. Chanampa: ¿Y tú te has ilusionado con la selección?

C. Villanueva: Poco, uno es objetivo, uno sabe que el tema de la edad es bastante duro en el tema del fútbol; empiezan a tratarte de viejo y ya no te empiezan a observar, sabiendo que se piensa en las próximas generaciones, en el recambio.

H. Chanampa: ¿Está viejo el “Piña” Villanueva o no?

C. Villanueva: No. La verdad estoy en los últimos años y todo depende hoy de cómo el jugador rinda en la cancha y yo siento que todavía puedo aportar en el equipo, que todavía estoy jugando, que destaco, que ayudo a mi equipo a jugar mejor y a obtener resultado

H. Chanampa: ¿Has pensado en ser técnico, comentarista, estudiar algo?

C. Villanueva: Mira, las tres opciones que me diste están sobre la mesa. Estuve haciendo un curso de entrenador, pero en el último tiempo se me han ido quitando las ganas de serlo; uno a veces se cansa del fútbol, de este ambiente, de los viajes, de las concentraciones, etc. y está en veremos. Ser comentarista, hablar de fútbol, ser parecido a ti, sería ideal, me encanta hablar de fútbol… Y ahora en agosto voy a entrar a estudiar ingeniería comercial…y mi idea es terminarla, ese es mi objetivo principal… Es bastante fuerte el cambio de ser futbolista a la vida normal, porque al final como que vivimos dentro de una burbuja.