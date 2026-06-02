“Carmen Gloria: Fuerte y Claro” debutó liderando la sintonía de la tarde

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El nuevo talk show de actualidad social de Carmen Gloria Arroyo en Mega se posicionó en el primer lugar del rating online en su horario, superando a la competencia con un alto promedio de espectadores.

Esta tarde, en su esperado estreno, el programa “Carmen Gloria: Fuerte y Claro” de Mega, con la conducción de Carmen Gloria Arroyo, se ubicó en la cima del rating online. Entre las 14:49 y las 15:49 horas, el espacio promedió 423.572 personas por minuto, alcanzando un peak de 502.202 sintonizando en simultáneo.

En el mismo bloque horario, TVN registró un promedio de 398.148 personas por minuto, CHV obtuvo 344.722 personas por minuto y Canal 13 alcanzó las 201.185 personas por minuto.

El talk show tiene como objetivo interpretar desde diversas perspectivas profesionales los temas relevantes que afectan a la sociedad chilena, bajo la conducción de la reconocida abogada. El panel de expertos de “Carmen Gloria: Fuerte y Claro” está compuesto por el ex detective y criminalista Christian Jabbar, la psicóloga Marisol Sagredo, el activador social Jairo Valdés y el periodista de investigación Rafael Venegas.

En este primer episodio, el equipo se dedicó a desmenuzar y analizar el polémico anuncio de un registro de vándalos e incivilidades, realizado por el presidente José Antonio Kast durante la cuenta pública de ayer. Además, Nicolás Gutiérrez estuvo en la calle, recabando la opinión ciudadana sobre este tema.

“Carmen Gloria: Fuerte y Claro” se transmite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Meganoticias Alerta”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.