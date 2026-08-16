17/08/2026
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Carolina Arregui e Ingrid Cruz se suman al elenco de la nueva teleserie vertical de MegaShorts

Marcelo Andrade Saez

La nueva comedia romántica “Me caso… pero contigo” se estrena el próximo 31 de agosto a través de la plataforma MegaGo.

Protagonistas de la nueva teleserie vertical de MegaShorts en una escena de matrimonio.

El Área Dramática de Mega continúa expandiendo su oferta de contenidos con “Me caso… pero contigo”, la nueva apuesta de MegaShorts. Esta producción marca el debut en el formato de teleseries verticales de figuras emblemáticas de la ficción nacional como Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Osvaldo Silva, quienes se integran a un elenco encabezado por Octavia Bernasconi, Laura Vila, Daniel López y Lukas Vergara.

Ingrid Cruz en su rol de wedding planner junto a Carolina Arregui.

La trama sigue a Martín (Daniel López), quien está a punto de contraer matrimonio con su prometida, Trinidad (Laura Vila). Sin embargo, el día de la boda se convierte en un caos cuando el oficial del Registro Civil es reemplazado de urgencia por Julieta (Octavia Bernasconi), quien resulta ser el primer amor del novio. Este reencuentro desata una serie de conflictos que involucran a la suegra (Carolina Arregui), la “wedding planner” (Ingrid Cruz), el padre de la novia (Osvaldo Silva) y el mejor amigo del protagonista.

Octavia Bernasconi y Daniel López en una escena de la nueva producción.

“Me caso… pero contigo” es el tercer estreno de MegaShorts, proyecto que ya cuenta con siete teleseries verticales producidas bajo la dirección de Quena Rencoret y la producción ejecutiva de Patricio López. La serie, escrita por Rodrigo Cuevas y dirigida por Patricio González, estará disponible desde el 31 de agosto con sus cinco primeros episodios gratuitos en MegaGo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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