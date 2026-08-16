Carolina Arregui e Ingrid Cruz se suman al elenco de la nueva teleserie vertical de MegaShorts

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La nueva comedia romántica “Me caso… pero contigo” se estrena el próximo 31 de agosto a través de la plataforma MegaGo.

El Área Dramática de Mega continúa expandiendo su oferta de contenidos con “Me caso… pero contigo”, la nueva apuesta de MegaShorts. Esta producción marca el debut en el formato de teleseries verticales de figuras emblemáticas de la ficción nacional como Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Osvaldo Silva, quienes se integran a un elenco encabezado por Octavia Bernasconi, Laura Vila, Daniel López y Lukas Vergara.

La trama sigue a Martín (Daniel López), quien está a punto de contraer matrimonio con su prometida, Trinidad (Laura Vila). Sin embargo, el día de la boda se convierte en un caos cuando el oficial del Registro Civil es reemplazado de urgencia por Julieta (Octavia Bernasconi), quien resulta ser el primer amor del novio. Este reencuentro desata una serie de conflictos que involucran a la suegra (Carolina Arregui), la “wedding planner” (Ingrid Cruz), el padre de la novia (Osvaldo Silva) y el mejor amigo del protagonista.

“Me caso… pero contigo” es el tercer estreno de MegaShorts, proyecto que ya cuenta con siete teleseries verticales producidas bajo la dirección de Quena Rencoret y la producción ejecutiva de Patricio López. La serie, escrita por Rodrigo Cuevas y dirigida por Patricio González, estará disponible desde el 31 de agosto con sus cinco primeros episodios gratuitos en MegaGo.

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